Borsa güne düşüşle başladı

(AA) Açılışta BIST 100 endeksi 199,51 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,24 düştü, holding endeksi güne önceki kapanışının hemen altında başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,62 ile iletişim oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde 100.265,64 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçse de 99.638,65 puan ile haftalık kapanış rekorunu kırdı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin dünkü konuşmalarının ardından yatırımcıların risk iştahının azaldığını, buna paralel pay piyasalarının satış ağırlıklı bir seyir izlediğini söyledi.

Fed Başkanı Yellen, bankaların son derece sağlam bir yapıda olduğunu belirterek, yeni bir finansal kriz beklemediğini, enflasyondaki düşüşün geçici olduğunu ve varlık fiyatlarının pahalı olduğunu dile getirdi. ECB Başkanı Draghi ise, enflasyonu baskılayan faktörlerin geçici olduğunu ancak enflasyonun hedefe geri dönüşünden emin olabilmek için para politikasında sürekliliğe ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, politika üreticilerinin karşı karşıya olduğu temel sorunun, bu yeni büyümenin sürdürülebilir olmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Analistler, ABD ve Avrupa piyasalarında azalan risk iştahının bugün Borsa İstanbul'un açılışında da etkili olduğuna vurgu yaparak, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.200 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 99.000'ün ise destek konumuna geldiğini söyledi.