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Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 100.916,76 puandan başladı.

Borsa güne rekorla başladı

29 Haziran 2017 Perşembe 12:34

(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 100.916,76 puandan başladı. 

Açılışta BIST 100 endeksi 299,06 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi de yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,44 ile sigorta oldu.

Dün güne negatif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 99.418,58 puana kadar gerilemesinin ardından yükselişe geçti. Endeks, özellikle günün ikinci yarısında etkisini artıran alımlarla yüzde 0,98 yükselerek, gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorunu 100.617,69 puana taşıdı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının ardından azalan risk iştahının, piyasalara etkisinin sınırlı kaldığı belirterek, bugün, yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 99.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.

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