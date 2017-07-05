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Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 yükselerek, güne 101.296,29 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.

Borsa güne rekorla başladı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:23

(AA)Açılışta BIST 100 endeksi 88,50 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile elektrik, tek gerileyen ise yüzde 0,04 ile gıda içecek oldu.

Dün, özellikle banka pay piyasaları öncülüğünde 101.245,83 puanla tarihi zirvesine yükselen BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da 101.207,79 puana taşıdı.

Analistler döviz kurlarının yükseliş eğilimini devam ettirmesine karşın BIST 100 endeksinin rekorlar kırmasına dikkati çekerek, endekste 100.000 puan üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin kademeli olarak devam edebileceğini söyledi.

Bu akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) haziran ayı toplantısının tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, tutanaklarda bilanço küçültme ile ilgili ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Analistler, bugün, Avrupa genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, BIST 100 endeksinde 102.200 ve 104.000 seviyelerinin direnç, 99.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi

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