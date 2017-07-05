Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 yükselerek, güne 101.296,29 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.

(AA)

- Açılışta BIST 100 endeksi 88,50 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile elektrik, tek gerileyen ise yüzde 0,04 ile gıda içecek oldu.