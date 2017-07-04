banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 yükselişle 100.539,08 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı

04 Temmuz 2017 Salı 10:42

(AA) -  Açılışta BIST 100 endeksi 16,78 puan arttı. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 azalırken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,17 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,45 ile metal ana sanayi oldu.

Dün BIST 100 endeksi, açıklanan enflasyon verisinin haziranda son 10 ayın en hızlı düşüşünü gerçekleştirmesinin ardından 101.000 puan sınırına kadar yükseldi. Bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla kazançlarının önemli bir kısmını geri veren endeks, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 100.522,30 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de bugün 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla resmi tatil olduğunu ve piyasaların kapalı olacağını anımsatarak, Astana'da bugün başlayacak Suriye ile ilgili görüşmelerin ve Katar krizi ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odak noktasında olacağını kaydetti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro bölgesi Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 seviyesinin destek, tarihi zirvesi konumundaki 100.991'in direnç konumunda olduğunu bildirdi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GTÜ Dünya Liginde GTÜ Dünya Liginde
KOSKEM’den Rip Akıntısı uyarısı KOSKEM’den Rip Akıntısı uyarısı
KOSKEM sahillerde kuş uçurtmuyor KOSKEM sahillerde kuş uçurtmuyor
İrem Derici, Kocaeli Fuarı’na konuk oluyor İrem Derici, Kocaeli Fuarı’na konuk oluyor
Akademi Lise Yaz Okulu başlıyor Akademi Lise Yaz Okulu başlıyor
Vali'ye Hayırlı Olsun Ziyareti Vali'ye Hayırlı Olsun Ziyareti
Yukarı Çık

banner149

GTÜ Dünya Liginde
Ulusal ve uluslararası üniversiteler ölçeğinde akademik iddiasını sürekli kanıtlayan Gebze Teknik Üniversitesinin...

Haberi Oku