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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 yükselişle 98.103,23 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

02 Haziran 2017 Cuma 11:28

(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 yükselişle 98.103,23 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 737,44 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi de yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,06 ile turizm oldu.

Dün etkisini artıran kar satışları ile gün içinde 96.925,86 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 97.365,79 puandan kapandı.

ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin 253 bin ile beklentilerin oldukça üzerinde bir artışa işaret etmesi ve ISM imalat sanayi endeksinin beklentileri aşmasının ardından New York borsasında alış ağırlıklı bir seyirle rekorlar kırıldı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile dış ticaret dengesinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 ve 94.500 seviyelerinin destek, tarihi zirvesi konumundaki 98.795 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu belirtti.

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