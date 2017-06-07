banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 98.449,33 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

07 Haziran 2017 Çarşamba 10:24

(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 98.449,33 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 117,79 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 0,28 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile tekstil,deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile ticaret oldu.

Dün en yüksek 98.556,57, en düşük 97.740,12 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 98.331,54 puandan tamamladı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, yatırımcıların yarın hareketlenecek veri ve haber trafiğine odaklandıklarını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 seviyesinin destek konumunda olduğunu aktaran analistler, bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün korunabileceğini, 98.500 ve tarihi zirvesi konumundaki 99.278 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca Bilgi Evleri Zoru Başardı Darıca Bilgi Evleri Zoru Başardı
Kirazpınarı buluşturan iftar Kirazpınarı buluşturan iftar
Darıca'lı Karateciler Madalyayla Döndü Darıca'lı Karateciler Madalyayla Döndü
Sedaş'tan Darıca Belediyesine Teşekkür Sedaş'tan Darıca Belediyesine Teşekkür
Tarih bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır Tarih bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır
Gebze'den 53 Firma O listede yer aldı Gebze'den 53 Firma O listede yer aldı
Yukarı Çık

banner149

Darıca Bilgi Evleri Zoru Başardı
Darıca Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bilgi Evleri’nden beş öğrenci, TEOG...

Haberi Oku