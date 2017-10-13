banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 artışla 106.098,79 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

13 Ekim 2017 Cuma 11:17

 Açılışta BIST 100 endeksi 166,55 puan yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile inşaat oldu. 

Dün, özellikle sanayi şirketleri hisselerinde yoğunlaşan alımlarla analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 105.500 seviyesinin üzerine çıkan BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,04 yükselişle 105.932,25 puandan tamamladı.

Analistler, jeopolitik risklerin devam etmesine karşın küresel piyasaların pozitif görünümünü koruduğunu ifade ederek, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik gelişmelerin de piyasaların gündeminde olduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.800 puanın direnç, 102.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini bildirdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Beylikbağı Kütüphanesi’ne ziyaret Beylikbağı Kütüphanesi’ne ziyaret
Otoparka savrulup sıfır otomobillere çarptı Otoparka savrulup sıfır otomobillere çarptı
Motosiklet sürücülerine ceza yağdı Motosiklet sürücülerine ceza yağdı
Tosunoğlu'nu anıyoruz Tosunoğlu'nu anıyoruz
Soner Sarıkabadayı'nın konserine sürpriz sanatçı! Soner Sarıkabadayı'nın konserine sürpriz sanatçı!
Darıca Yarı Maratonu'na Rekor Katılım Darıca Yarı Maratonu'na Rekor Katılım
Yukarı Çık

banner149

Beylikbağı Kütüphanesi’ne ziyaret
Gebze Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Kütüphane Kulübü öğrencileri, Okul Müdürü Ayşegül Turan eşliğinde...

Haberi Oku