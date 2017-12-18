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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,44 kazançla 109.812,25 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

18 Aralık 2017 Pazartesi 10:38

Açılışta BIST 100 endeksi 482,08 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,37 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,40 ile inşaat oldu.

Cuma günü 109,000-110,000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 0,31 değer kaybıyla 109.330,17 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de tarafların vergi reformunun ana prensipleri konusunda uzlaşmaya vardığı ve yasa tasarısının bu hafta içerisinde ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulabileceğine ilişkin haberlerin küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını kaydetti.

Artan risk iştahıyla küresel piyasaların pozitif seyir izlediğini ifade eden analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.500 puanın destek olarak öne çıktığını, 110.000 ve 110.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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