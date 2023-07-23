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Boş arazide silahla vuruldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, boş arazide bacaklarından silahla vuruldu.

Boş arazide silahla vuruldu

23 Temmuz 2023 Pazar 11:25

Olay, Beylikbağı Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen şüpheli, tabanca ile G.K.'nın bacaklarına 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki bacağından da vurulan G.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise hem olay yerinde hem de G.K.'nın otomobilinde incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İHA
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