Bosnalı gençler Kocaeli’ye hayran kaldı

Bosna Hersek’in Mostar bölgesinde Kuran-ı Kerim ve din eğitimi alan gençler, ülkemizi ziyaret etti. Türkiye’nin birçok şehrini gezen Bosnalı gençler, Kocaeli iline de geldi. Kocaeli’yi gezmek için Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘’Gez-Gör Kocaeli’’ programını tercih eden gençler, uzman rehberler eşliğinde Bilim Merkezi, Seka Kâğıt Müzesi ve Ormanya’nın konukları oldu. Gezdikleri her yere hayran kalan Bosnalı gençlerin mutluluğu görülmeye değerdi.

MÜZELERİ VE ORMANYA’YI GÖRDÜLER

Kocaeli ilini gezmek isteyen vatandaşları bilim, sanat, tarih ve kültürel mekânlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi projesi Gez-Gör Kocaeli’nin konukları Bosnalı gençler oldu. İlk olarak Bilim Merkezi’ni ziyaret eden gençler, burada atölyeleri ziyaret etti. Deney düzeneklerini bir bir gezen ve deneyimleyen Bosnalı gençler, Bilim Merkezi’nde eğlenceli dakikalar geçirdi. Daha sonra Seka Kâğıt Müzesi’ne geçen Bosnalı gençler, kâğıt yapımını en ince detayına kadar öğrendi. Son olarak Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı olan Ormanya’ya konuk olan gençler, hayvanlar âlemini yakından görme fırsatı buldu. Hayvanat Bahçesi’ni de gezen gençler, Ormanya’nın doğal güzelliğine hayran kaldı.

BAŞVURULAR İNTERNET SİTESİNDE

Kocaeli’nin tarihi, turistlik ve doğal mekânlarını ücretsiz olarak gezmek isteyen vatandaşlar www.gezgorkocaeli.com internet adresini ziyaret ederek katılmak istedikleri turu seçebiliyor. En az 20 kişi olmak ve 18 yaşından büyük olmak kaydıyla gruplar, gezmek istedikleri turu internet sitesinden seçerek başvuru yapabiliyor. Başvurmak isteyen vatandaşlar ayrıca Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni de arayabiliyor.