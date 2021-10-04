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Böyle Olur Romanların Nikahı

Büyükşehir’in toplu nikah töreninde 46 Roman çift dünya evine girdi. Çiftler, Başkan Büyükakın’ın kıydığı nikâhla bir ömür birlikteliğe “evet” dedi

Böyle Olur Romanların Nikahı

04 Ekim 2021 Pazartesi 10:00

 


 

Gerçekleştirdiği kültür ve eğitim projeleriyle her zaman Roman vatandaşların yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu defa da toplumsal anlamda önemli bir vazifeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Büyükşehir Belediyesi, cumartesi günü düzenlenen Roman toplu sünnet töreninin ardından pazar günü de Roman Toplu Nikâh Şöleniyle 46 çifti evlendirdi.  Çiftler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın kıydığı nikâhla bir ömür birlikteliğe “evet” dedi. Başkan nikahın ardından yeni evliler ve aileleriyle birlikte erik dalı oynadı. Başkan yeni evlilere evlilik hediyesi olarak altın taktı.

 

KIR DÜĞÜNLERİ GÜZELLİĞİNDE

Kocaeli Roman Toplu Nikâh Şöleni, Seka Park Uçurtma Tepesi önündeki alanda gerçekleştirildi. Alan, kır düğünlerini aratmayacak güzellikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından dizayn edilerek, süslendi. Klasik otomobillerden oluşan nikah konvoyu ile kent turu yapan, ardından Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde aileleriyle yemek yiyen gelin ve damatlar buradan yürüyerek nikahın kıyılacağı Seka Park Uçurtma Tepesi’nin önündeki nikah alanına geldi. 

 

BAŞKANLAR NİKÂHTA

Son hazırlıkların ardından alana Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın geldi. Başkana AK Parti MKYK üyesi Adnan Şiviloğlu,

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ve Roman Dernekleri Başkanları eşlik etti. Nikâh töreni öncesinde hayır dualarıyla Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.

 

CÜZDAN RABİA GELİNİN

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın toplu nikah töreninde Rabia Sevimli ve Fatih Turalı’nın nikahını kıydı. Başkanın, “Hiç bir tesir altında kalmaksızın evlenmeyi kabul ediyor musunuz?’’ sorusuna Rabia ve Fatih “evet” dedi. Başkan nikah cüzdanını, hayırlı olsun dilekleriyle Rabia geline takdim etti.

 

BAŞKANDAN DAMATLARA SES UYARISI

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın daha sonra diğer gelinlere dönerek, “Gelinlerimiz, eşlerinizle evlenmeyi kabul ediyor musunuz” diye sordu. Gelinlerin ‘evet’i ile aynı soru damatlara yöneltildi. Damatlardan güçlü bir ‘evet’ beklediğini söyleyen Başkana, damatlar yüksek sesle ‘evet’ dedi. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bu güçlü ses sadece bu evet için geçerli. Evde başka güçlü ses olmasın” dedi.

 

YENİ EVLİLERE ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYELER

Şahitlerin de “şahitlik ediyorum “sözlerinin ardından nikâh akdi gerçekleşti.

“Hayırlı, uğurlu olsun” dilekleriyle nikah akdini tamamlayan Başkan Büyükakın, yeni evlilere altın değerinde tavsiyelerde bulundu.

 

MUTLU ŞEHRİN MUTLU AİLELERİ OLUN

“Aranızdaki muhabbet hep sürsün” diyen Başkan Büyükakın, “Muhabbetiniz, bilinen tüm güzel evlilikler gibi olsun. Burada güzel aile birliktelikleri kuruldu. Bu aileler, hem şehrimiz hem ülkemiz için güç kaynağı olacak. Mutlu olan ailelerin mutlu çocuklarıyla birlikte mutlu kentimiz olacak. Allah sizleri bir yastıkta ihtiyar eylesin. Ömür boyu bahtiyar olun. Yuvalarınız güzel yavrularla şenlensin. Büyükleriniz berekettir. Onları unutmayın, beraber olun. Burada olan tüm gelin ve damatların mutlu bir hayat yaşamasını diliyorum” şeklinde konuştu.

 

BAŞKANLAR NİKÂH KIYDI

Başkan Büyükakın, şahitlik yapan Gölcük, Kandıra ve Başiskele Belediye Başkanlarından rica ederek, diğer çiftlerin nikâhlarını kıymalarını istedi. Cübbelerini giyen Başkanlar da çiftlerin nikâhını kıyarak, nikâh cüzdanlarını verdi.

 

BAŞKAN ERİK DALI OYNADI

Toplu Nikâh Şöleni, çalan müziklerle düğün yerine döndü. Başkan Büyükakın da gelin ve damatların arasına girerek onlarla erik dalı oynadı. Başkan, ayrıca gelin ve damatlara nikâh hediyesi olarak altın taktı.

 

ÇİFTLERİN NİKÂH FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ

Alanda ayrıca nikâhı kıyılan çiftler için Toplu Nikâh Töreni Hatırası Standı oluşturuldu. Evlenen çiftler bu standa gelerek nikah fotoğraflarını çektirdi. Fotoğraflar çiftlere teslim edildi. Büyükşehir’in, 46 çifti evlendirdiği toplu nikah töreni renkli görüntüler eşliğinde sona erdi.


















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