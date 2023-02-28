Bozdağ: "Soruşturmaların ucu kime uzanırsa uzansın sonuna kadar devam edecek, adalet yerini bulacak" (VİDEOLU HABER) "Tarihi rekorlar kırmış olacağız, binaların yapılması ve insanların barınması anlamında"

28 Şubat 2023 Salı 14:26