Bozkurt’tan Kocaeli’ye ‘kooperatifçilik’ övgüsü

Kooperatif Bilgi Sistemi (Koop-BİS) Eğitimi için KOTO’ya gelen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ekrem Alper Bozkurt, Kocaeli’nin özellikle taşıma kooperatiflerinde çok başarılı olduğunu söyledi





Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Kooperatif Bilgi Sistemi (Koop-BİS) Eğitimi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ekrem Alper Bozkurt’un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya’nın ev sahipliğinde düzenlenen eğitime, Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Yakup Esen, KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, kooperatif yöneticileri, çalışanları ve mali müşavirleri yoğun ilgi gösterdi.

BULUT: KOOPERATİFLERİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ

KOTO Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleşen programın açılış konuşmasını yapan KOTO Başkanı Bulut, kooperatiflerin ülkelerin gelişmişlik göstergesi olduğunu ifade ederek, “Kooperatifçilik insanın özünde olan birlik ve beraberlik duygusunun uygulamaya geçmiş halidir. Bu kadar önemli bir misyonu olan kooperatifleri, bizler de oda olarak önemsiyoruz. Kocaeli Ticaret Odası olarak bizler ilimizin ve ülkemizin gelişmesi adına kurumlar arası işbirliğini savunuyor ve bu işbirliklerinin artarak devam etmesini istiyoruz. İl müdürlüğümüzle yaptığımız işbirlikleri de bizler için son derece önemlidir. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirlikleri büyük önem taşımaktadır. İl müdürlüğümüzle işbirliklerimiz artarak devam edecektir” dedi.

UZUNKAYA: KOOP-BİS, KOOPERATİFÇİLİĞİ ÇAĞA UYDURACAK

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya da, ticarette birlik ve beraberliğin en güzel adının kooperatifçilik olduğunu ifade ederek, “Artık kooperatiflerin birçok anonim, lojistik ve taşımacılık sistemleriyle yarışması bizi mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Kooperatifçiliğin artması için biraz daha çağa ayak uydurmak gerekiyor. Özellikle elektronik ortamda iş yerlerimizi terk etmeden yapacağımız işler var. Bunu da Koop-Bis sistemiyle hayata geçireceğiz. Koop-Bis, kooperatifçiliği çağa uyduracak” dedi.

KOCAELİ, TAŞIMA KOOPERATİFLERİNDE ÇOK BAŞARILI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ekrem Alper Bozkurt da, Kocaeli’nin tek başına 65 ilin ticari potansiyeline sahip olduğunu söyleyerek, “Dayanışma kooperatifçiliğin temeli. Maalesef ülkemizde bu bilinçli olarak yapılmıyor. O bilinç ve istek olmalı. Kooperatiflerin diğer şirket türlerine göre artısı vardır. İstihdama katkı, kişilerde aidiyet duygusunu sağlar. Kooperatif bu sebeple her ülkede kullanılır. Kocaeli, taşıma kooperatiflerinde çok başarılı. Bizde kendilerini takdir ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz” dedi. Program, uzun yıllar kooperatif yöneticiliği yapan isimlere plaket takdimi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcıları Fatih Polattimur ve Melih Toprak’ın Koop-Bis sunumu ile devam etti.





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BOZKURT: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ekrem Alper Bozkurt





BULUT: KOTO Başkanı Bulut, kooperatiflerin ülkelerin gelişmişlik göstergesi olduğunu söyledi.





PLAKET TOPLU: Uzun yıllar kooperatif yöneticiliği yapan isimlere plaket takdim edildi.





TAKDİM: KOTO Başkanı Bulut ve Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ekrem Alper Bozkurt’a katılımları dolayısıyla plaket takdim etti.





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