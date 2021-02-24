Bozulan, Aşınan Yollara Hızlı Müdahale

Hava şartlarının elverişli olması sebebiyle çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yollardaki çukur, bozulan ve aşınan yollara asfalt yama çalışması yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, iklim koşulları ve ağır tonajlı araçların sebep olduğu aşınmış ve bozulmuş yollarda asfalt yama ve torba asfaltla onarım çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçların veya iklim koşullarının sebep olduğu çukurların olası bir kazaya sebep olmaması, araçlara zarar vermemesi için oluşan çukurlar yama ve torba asfaltla kapatıldı.

BOZULAN KISIM KAZINIYOR, ARDINDAN ASFALT YAMA YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımın daha konforlu ve güvenli şekilde yürümesi için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ihtiyaç duyulan noktalarda modern projeler hayata geçirilirken bozulan yolların yenilenmesini de ihmal etmiyor. Yollarda oluşmuş bozulmuşmuş kısım iş makinesi ile kazınıyor, ardından belirlenen kısımda asfalt serimi yapılıyor.

DAHA KONFORLU VE GÜVENLİ HALE GETİRİLİYOR

İzmit Hasan Gemici Spor Salonu önü ve Alikahya Sultan Murat Caddesi’nde asfalt yama çalışması yapan ekipler, kent genelinde yolların konforlu ve güvenli olması için çalışıyor. Hava şartlarının elverişli olması sebebiyle çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, bozulan yollarda araçlar açısından bir olumsuzluk yaşanmaması, araçların bozuk yerlerden geçişlerde bir zarar görmemesi için yolları daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Kent genelinde yapılan asfalt yama çalışmalarında kullanılan asfaltlar Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesinde üretilerek temin ediliyor.































