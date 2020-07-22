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Bozulan yollar onarılıyor

Darıca'da bozulan yolları onarılırken farklı noktalarda asfalt yama, parke serim, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürülüyor. Darıca’nın 14 mahallesinde hummalı bir şekilde devam eden asfalt yama, parke serim, bakım ve onarım çalışmaları ile ulaşımın daha konforlu olması amaçlanıyor.

Bozulan yollar onarılıyor

22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:30

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman asfalt çalışmalarını inceleyerek ekiplerden bilgi alıyor. Darıcalıların ayağının çamura değmemesi için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Vatandaşlarımızın bizden en önemli beklentilerinden biri bozuk ve çamurlu yolların olmamasıydı. Biz de göreve gelir gelmez vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetleri anında çözüme kavuşturmak için Asfalt Yama ve Yol Bakım Ekibi kurduk. Oluşturmuş olduğumuz ekibimizle bütün mahallelerimizde hem vatandaşlarımızdan gelen talepler hem de belirlenen program dahilinde çalışmalarımız sürüyor” dedi. 

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