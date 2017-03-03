Btk Başkanı Uyardı!

Referandum öncesi sosyal medyada dezenformasyon amaçlı yalan haberlerin artması üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) harekete geçti. BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Barselona'da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde Facebook, Google, YouTube ve Twitter'ın yöneticileri ile bir araya geldi. Sosyal medya yöneticilerini yalan haberlerin engellenmesinde Türkiye ile işbirliğine davet eden BTK Başkanı Sayan, bu konuda ortak bir uzlaşı sağlandığını da bildirdi. Fatih Sayan Barselona'da, Google ve YouTube'un Kamu Politikası ve Hükümet İlişkileri Direktörü Doron Avni, Facebook İngiltere, Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri Kamu Politikaları Direktörü Simon Milner ile Twitter'ın üst düzey temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.





ORTAK HAREKET ÖNERİSİ

Sosyal medya yöneticileri ile referandum sürecinde hiçbir şekilde manipülasyon içerikli paylaşımlara izin verilmemesi konusunda görüş paylaştıklarını dile getiren BTK Başkanı Sayan, "Sistemlerini kontrol eden uzmanların özellikle Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bu kritik süreçte 24 saat boyunca görevlerinin başında olmaları ve manipülasyon içeren gönderileri engellemeleri konusunda işbirliğine davet ettik" ifadesini kullandı. Güvenli ve adil bir sosyal medya yönetiminin sosyal medya devlerinin de hedefi olduğunu vurgulayan Sayan, "Bu konuda bizimle ortak hareket etmeye gayret göstereceklerini söylediler" diye konuştu.





TALEPLER DAHA HIZLI YERİNE GETİRİLECEK