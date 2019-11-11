Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” programı kapsamında gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil Türkiye için 81 ilde eş zamanlı düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı. Gebze Pelitli mevkisindeki ağaçlandırma bölgesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Büyükakın, etkinliğin yedi aylık Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde katıldığı en güzel programlardan biri olduğunu söyledi.

GENİŞ KATILIM VARDI

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr.Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, il ve ilçe protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“AĞAÇLARI SİZLERİN GELECEĞİ İÇİN DİKİYORUZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyüakın, programla Türkiye ve Kocaeli’nin tek yürek olduğunu belirtti. Başkan Büyükakın, “Geleceğe nefes olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu güzel projede herkesin yüzü gülüyor. Bunu görmekten de büyük keyif alıyorum. Sevgili çocuklar bu ağaçları sizlerin geleceği için dikiyoruz.” dedi.

“SİZDEN ALINMIŞ EMANETİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRİYORUZ”

Başkan Büyükakın, geleceğin emaneti olduklarını ifade ederek, şunları dile getirdi “Sizin çok daha güzel bir Kocaeli’de, çok daha güzel bir Türkiye’de yaşamanız için birçok şey yapıyoruz. Ama belki de yaptığımız en kıymetli şey bu. Bizler geleceği sizlerden emanet aldık. Aslında bugün sizden alınmış emanetin gereğini yerine getiriyoruz. Ben bu emanet kapsamında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, daha sonra sayın bakanımıza ve ildeki organizasyonu gerçekleştiren sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.”

YÜZDE 42’LİK ORMAN VARLIĞI

Programda konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise” Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Kasım günü Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. Bakanlığımız tarafından da Türkiye genelinde bugün 11 Kasım’da saat 11.00’da ağaçlandırma ile ilgili bir seferberlik başlatıldı. Kocaeli olarak bizler de bugün alandayız ve bu seferberlikte yer alıyoruz. Kocaeli ilimiz yüzde 42’lik orman varlığıyla Türkiye’de orman bakımından zengin illerden birisidir. Bunu daha da geliştirmek, daha iyi bir noktaya taşımak adına önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor.” ifadelerini kullandı.

63 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Konuşmaların ardından, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve beraberindekiler, çocuklarla birlikte fidan dikimi yaptı. Bu kapsamda 11 Kasım’da 81 ilimizde aynı anda ülke genelinde 11 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu. Bu bağlamda Kocaeli ilimizde 41 lokasyonda 63 bin fidan toprakla buluşturuldu.



Gebze Orman İşletme Müdürlüğü Kuruldu



Ormancılık teşkilatında Gebze bölgesi bağımsız hale geldi ve Sakarya Orman Müdürlüğü'ne bağlı Orman İşletme Bölge Müdürlüğü kuruldu. Gebze Orman İşletme Müdürlüğünün kuruluşu ile ilgili kararname Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. Gebze dışında bazı bölgelere de Orman işletme müdürlüğü kuruldu.













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