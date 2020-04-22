banner494
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bu ekmekler bir başka güzel

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi özel öğrencileri, öğretmenleri tarafından tarif edilen ekmekleri evlerinde yaptılar

Bu ekmekler bir başka güzel

22 Nisan 2020 Çarşamba 17:52

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel öğrenciler çeşitli atölyelerde eğitim alıyor. Koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında evlerinde olan öğrenciler, mutfak atölyesindeki öğretmenleri Emel Ulukurt tarafından evde yapılan ve video olarak kaydedilen mis kokulu ekmeği kendi evlerinde yaptılar.

 

TARİFİ ÖĞRETMENLERİ VERDİ ONLAR EKMEK YAPTI

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni olarak görev yapan Emel Ulukurt, mutfak atölyesindeki öğrencilerinin, kendi evlerinde yapmaları için ekmek yaptı. Ekmek yapımını görüntü kaydı alarak kaydeden Ulukurt’un videosu, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Facebook hesabında yayınlandı. Öğretmenlerinin ekmek yapımını izleyen öğrenciler, kendi evlerinde ekmek yaptılar.

 

ÖĞRENCİLERİN EVLERİNDE AKTİF KALMALARI SAĞLANIYOR

Virüs salgınına karşı önlem kapsamında tüm Kocaeli ve Türkiye’de olduğu gibi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri de evlerinde kalıyor. Öğrencilerin bu dönemde öğrendiklerini unutmamaları, motor becerilerini geliştirmeleri, okulda yapılanların tekrarı ve aktif kalmaları için evlerinde etkinlik yapmaları sağlanıyor. Etkinliklerin nasıl yapılacağı, öğretmenlerin hazırladığı videolar ve online yapılan derslerde anlatılıyor.

 




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Valilikten Karantinadakiler hakkında açıklama Valilikten Karantinadakiler hakkında açıklama
Başkan Büyükgöz’ün 23 Nisan Mesajı Başkan Büyükgöz’ün 23 Nisan Mesajı
Başkan Şayir’den 23 Nisan mesajı Başkan Şayir’den 23 Nisan mesajı
Vali HÜsein Aksoy'dan 23 NİSAN KUTLAMA MESAJI Vali HÜsein Aksoy'dan 23 NİSAN KUTLAMA MESAJI
Başkan Büyükakın'dan 23Nisan Mesajı Başkan Büyükakın'dan 23Nisan Mesajı
Başkan Büyükgöz’den Polat’a Doğum günü Sürprizi Başkan Büyükgöz’den Polat’a Doğum günü...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Valilikten Karantinadakiler hakkında açıklama
Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında İngiltere ve Libya’dan Gelen 443 Türk Vatandaşımız İle 62 Gemi Adamımızın...

Haberi Oku