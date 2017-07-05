Bu firmalar yüzlerce işçi alacak
Kocaeli’de birçok firma bin 500’den fazla işçi arıyor. İş arıyorsanız bu haber sizin için…
İŞ ARAYAN FİRMALAR VE ARADIKLARI İŞÇİ SAYISI
Niyazi Tuzcuoğlu – İşçi/Temizlik – 100 (İZMİT)
Tezcan Galvaniz – İstihsal Teknisyeni – 70 (KARTEPE)
Köfteci Yusuf – İşçi – 55 (İZMİT)
Rotam Liman – Şoför/Yük Taşıma – 50 (DERİNCE)
Al Co Alüminyum – İşçi – 30 (KARTEPE)
Pronet Güvenlik – Güvenlik Görevlisi – 30 (İZMİT)
Digitime Digital Uydu – Satış Danışmanı – 30 (İZMİT)
Yüksel Endüstriyel – İşçi – 25 (KANDIRA)
Us Grup Taşımacılık – İşçi – 25 (KÖRFEZ)
Elimsan Şalt Cihazları – Elektrik Teknisyeni – 20 (KARTEPE)
Ahotech Bilişim – Satış Danışmanı – 20 (İZMİT)
Tukor Gıda – Aşçı Yardımcısı – 15 (İZMİT)
Limsis Elektrik – Bahçıvan – 15 (İZMİT)
Cebir İnsan Kaynakları – İşçi – 15 (İZMİT)
Mitaş Galvaniz – İşçi – 15 (KARTEPE)
Hedefim AVM – Satış Danışmanı – 15 (KÖRFEZ)
Aysel İnşaat – İşçi – 15 (İZMİT)
Özdilek – Garson – 10 (KARTEPE)