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Bu firmalar yüzlerce işçi alacak

Kocaeli’de birçok firma bin 500’den fazla işçi arıyor. İş arıyorsanız bu haber sizin için… 

Bu firmalar yüzlerce işçi alacak

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:46

İŞKUR tarafından Kocaeli için yayınlanan açık iş listesine göre; İzmit, Kartepe, Derince, Kandıra ve Körfez’de çok sayıda firma bin 500’den fazla işçi alımı yapacak. İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü tarafından yayınlanan iş ilanlarını sizler için derledik. Kendinize uygun gördüğünüz iş ilanıyla ilgili İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü’nü arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. 

İŞ ARAYAN FİRMALAR VE ARADIKLARI İŞÇİ SAYISI

Niyazi Tuzcuoğlu – İşçi/Temizlik – 100 (İZMİT)
Tezcan Galvaniz – İstihsal Teknisyeni – 70 (KARTEPE)
Köfteci Yusuf – İşçi – 55 (İZMİT)
Rotam Liman – Şoför/Yük Taşıma – 50 (DERİNCE)
Al Co Alüminyum – İşçi – 30 (KARTEPE)
Pronet Güvenlik – Güvenlik Görevlisi – 30 (İZMİT)
Digitime Digital Uydu – Satış Danışmanı – 30 (İZMİT)
Yüksel Endüstriyel – İşçi – 25 (KANDIRA)
Us Grup Taşımacılık – İşçi – 25 (KÖRFEZ)
Elimsan Şalt Cihazları – Elektrik Teknisyeni – 20 (KARTEPE)
Ahotech Bilişim – Satış Danışmanı – 20 (İZMİT)
Tukor Gıda – Aşçı Yardımcısı – 15 (İZMİT)
Limsis Elektrik – Bahçıvan – 15 (İZMİT)
Cebir İnsan Kaynakları – İşçi – 15 (İZMİT)
Mitaş Galvaniz – İşçi – 15 (KARTEPE)
Hedefim AVM – Satış Danışmanı – 15 (KÖRFEZ)
Aysel İnşaat – İşçi – 15 (İZMİT)
Özdilek – Garson – 10 (KARTEPE)
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