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‘’Bu gece dualarımız dünyanın virüsten kurtulması için olsun’’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, mübarek Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayınladı.

‘'Bu gece dualarımız dünyanın virüsten kurtulması için olsun''

07 Mayıs 2021 Cuma 10:40

 Başkan Büyükakın, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bütün hemşerilerimin ve İslâm dünyasının Kadir Gecesi mübarek olsun. Bu gece; hatalarımızdan, zaaflarımızdan arınmak, kendisine ve çevresine daha hayırlı insanlar olabilmek için dualar edeceğiz. Kadir Gecemizin iç dünyamızda doğacak iman ve ihlâs güneşi ile hayatımızda yeni bir başlangıca vesile olması ve gönüllerimize manevî hazineler sunmasını diliyorum.

Bin aydan hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi’ne kavuşmayı nasip ettiği için Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Kadir Gecesi’ni kendimizi muhasebe edebileceğimiz, günahlarımızdan af ve mağfiret dileyeceğimiz bir fırsat olarak değerlendirelim. Ömrümüzün tamamını bereketlendirmek için her gecenin kadrini, her nimetin kıymetini bilelim.

Milletçe zor günlerden geçiyoruz. Dünya ve Türkiye, pandemiyle mücadele ediyor. Ramazan ayı boyunca pandemi tedbirleri nedeniyle aynı sofralarda iftar yapamadık, teravihlerde omuz omuza saf tutamadık, sahur vakitlerinde buluşamadık. Bu mübarek gecenin salgından kurtuluşumuza vesile olması için ellerimizi göğe açıp Rabbimize gönülden dualar edelim.

 

Allah, bu gece hürmetine bütün insanlığa barış, huzur ve sağlık versin.

Milletimizin ve bütün İslâm âleminin Kadir Gecesi mübarek olsun.’’

 


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