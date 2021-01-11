Bu Hizmetler Yaşlı Ve Engelli Vatandaşlarımızın Kolu Kanadı Oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2020 yılında 65 yaş üstü veya engelli vatandaşlara Geniş Ailem, Şifalı Balkonlar ve Hayata Tutun projeleriyle hizmet verdi. Bu hizmetler ile Büyükşehir ekipleri kah ailenin bir ferdi, kah hayata tutunmaları için bir dayanak oldu.

YAŞLILAR İÇİN 3 PROJE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla kentin her yaş grubuna özel çalışmalar yapıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce yürütülen Geniş Ailem, Şifalı Balkonlar ve Hayata Tutun projeleriyle ile de 60 ve 65 yaş üstü veya engelli vatandaşlara hizmet veriliyor.

GENİŞ AİLEMDE 2 BİN 536 İŞLEM

‘Geniş Ailem’ projesiyle Kocaeli’de ikamet eden 60 yaş üstü veya engelli olan, dışa bağımlı konularda yardımcı kimsesi olmayan, sosyal destek sistemi yetersiz olan vatandaşlara hizmet veriliyor. ‘Geniş Ailem’ projesi kapsamında 2020 yılında 441 vatandaşa sosyal, sağlık ve kültürel anlamda yardım edildi. 380 vatandaşın tespitleri yapıldı. 872 vatandaşa kamu kurumlarındaki resmi işlemlerinde refakat edildi. 294 vatandaşa sağlık işlemlerinde, 990 vatandaşa sosyal destek hizmetlerinde yardımcı olundu. ‘Geniş Ailem’ projesi kapsamında 2020 yılında içinde 2 bin 536 işlem yapıldı.

KOCAELİ’NİN ŞİFALI BALKONLARI

2020 yılında ülkemizle birlikte tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirildi. Zamanlarının büyük bölümlerini evlerinde geçiren 65 yaş üstü vatandaşlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Şifalı Balkonlar’ (saksılarda tıbbi ve aromatik bitki yetiştirme) projesini başlattı.

2250 KASA AROMATİK BİTKİ

Yaşlı bireylerin evlerinde de kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak, toprakla uğraşmanın rehabilite edici özelliğinden faydalanmak, tıbbi ve aromatik bitkilerin bilinirliğini, yaygınlaşmasını ve faydalarının bilinmesini arttırmak amacı ile 65 yaş üstü bireylerin evlerinde tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirmesi hedeflendi. Bu kapsamda 2020 yılında 65 yaş üstü vatandaşlara 2 bin 250 kasa tıbbi aromatik bitki dağıtımı gerçekleştirdi.

‘HAYATA TUTUN’

Covid-19 salgını nedeniyle zamanlarının büyük bölümlerini evlerinde geçiren 65 yaş üstü vatandaşlar için başlatılan bir diğer proje ‘Hayata Tutun’. Yaşlanma süreciyle birlikte yaşlılarda gerilemeler meydana gelmekte, gözle görülür yetersizlikler ortaya çıkmakta, günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili zorluklar yaşayabilmekte. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaşlılarda meydana gelen bu değişimlerle oluşabilecek kazaların önüne geçmesi hedeflendi.

600 VATANDAŞIN EVİNDE DÜZENLEME

‘Hayata Tutun’ projesi kapsamında 65 yaş üstü bireylerin düşme tehlikesine karşı evlerinde basit önlemler alındı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen projede 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine sosyal çalışmacı ve inşaat teknikeri gönderiliyor. Evde gerekli kontrolleri yapan ekipler vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve olası ev kazalarının önüne geçmek için gerekli tespitleri yapıyor. Ekiplerin hazırladığı rapor doğrultusunda tespitleri yapılan 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine banyo içi sabit tutunma barı, banyo içi tabure, kaydırmaz paspas, harekete duyarlı aydınlatma, tuvalet kenarına mafsallı tutunma barı gibi ihtiyaçları gideriliyor. Erişilebilirlik projesi 2020 yılında toplamda 600 yaşlı bireyin evinde uygulandı.

























