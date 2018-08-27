Bu Köprü 42 Evler’e Nefes Aldıracak

BAYRAMDA KULLANILACAK
Yapım çalışmaları devam eden yaya köprüsün tabiliye imalatları gerçekleştiriliyor. Son tabliyenin konulmasıyla köprü zemini bir bütün haline gelecek. Köprünün asansör çalışmaları devam ediyor. Bayramda Real yönündeki ve orta asansör kullanılabilecek. Merdivenler ise her iki yakada kullanılabilir olacak. Orta merdiven bayramdan sonra eski köprünün yıkılması sonrasında yapılacak. Yeni köprünün tamamlanmasıyla bölgede karşıdan karşıya geçişler güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.
88 METRE
42 Evler ve Kandıra Sapağı bölgesini birbirine bağlayan yaya köprüsü çelik malzemeden imal ediliyor. Yaya köprüsü Salim Dervişoğlu Caddesi ile D-100 Karayolu ve demiryolun geçerek İzzet Uzuner Sokağa kadar uzanıyor. Toplam uzunluğu 88,5 metre olan yaya köprüsü 3 metre genişliğinde inşa ediliyor. Köprünün her iki ayağında ve ortasında asansör yer alıyor. İş kapsamında 255 ton çelik malzeme kullanılırken temel için 540 metre fore kazık 400 metreküp beton ve 45 ton da inşaat demiri uygulandı.