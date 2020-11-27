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Bu Kupalar Şaban Sarıgülle Anısına

Kocaeli Ticaret Odası’nın da destekleriyle 28- 29 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atatürk’ü Anma Engel Atlama Yarışmaları’nda KOTO geçmiş Dönem Merhum Meclis Başkanı Şaban Sarıgülle anısına da kupa verilecek.

Bu Kupalar Şaban Sarıgülle Anısına

27 Kasım 2020 Cuma 16:22

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, geçtiğimiz ay Kocaeli Atlıspor Kulübü Başkanı Savaş Demirtaş ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırlamış, kentin binicilik sporundaki konumu, yeni müsabakalar ve iş dünyasının bu alandaki katkılarını gündeme getirmişti. Ziyarette Başkan Bulut’a, kulübün 28- 29 Kasım 2020 tarihlerinde Fuariçi’ndeki tesislerinde düzenlenecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atatürk’ü Anma Engel Atlama Yarışmaları hakkında bilgi veren Kocaeli Atlıspor Kulübü Başkanı Demirtaş, desteklerin çok önemli olduğunu ifade etmişti.


SARIGÜLLE YAD EDİLECEK

Ziyarette yaptığı konuşmasında, spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Bulut, atçılık sporunu kentimizle daha fazla özdeşleştirmek için 28- 29 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan müsabakalardan birinde, kent ve iş dünyasına önemli katkıları bulunan KOTO'nun geçmiş dönem merhum Meclis Başkanı Şaban Sarıgülle anısına takdim edilmesi önerisinde bulunmuştu. Başkan Bulut'un bu önerisi ivedilikle hayata geçti. Böylelikle, şampiyonlarla buluşacak kupalar hem Merhum Başkan Şaban Sarıgülle'nin anısını yaşatacak, hem de müsabakalara Kocaeli adına önemli bir imza atacak. Kocaeli Ticaret Odası Şaban Sarıgülle Kupa Müsabakası 28 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 12:15’te başlayacak, 13:15’te sona erecek. Kupalar da 29 Kasım 2020 Pazar günü saat 17:45’te şampiyonlarla buluşacak. Kocaeli Atlı Spor Kulübü'ne özel çalışma dolayısıyla teşekkür eden Başkan Bulut, kent adına başarılı bir müsabaka olmasını diledi.







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