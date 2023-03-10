banner890
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bu Mağazada Sadece Kadınların El Emekleri Satılıyor

Üreten kadın kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini satışa sunarak ekonomilerine katkı sağlamayı amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), ikinci mağazasını Darıca'da açtı.

Bu Mağazada Sadece Kadınların El Emekleri Satılıyor

10 Mart 2023 Cuma 11:23

                                    
 KO-MEK, e-ticaret sitesi olan komeksepeti.com adresini kurarak bir ilki gerçekleştirmişti. Pazar ağını genişleterek ilk satış mağazasını geçtiğimiz yıl Anneler Günü’nde Ormanya’da hizmete açan KO-MEK Sepeti, bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Darıca mağazasını açarak, KO-MEK kurslarında üretilen el emeği eserleri Gebze bölgesinde yaşayan vatandaşların ayağına getirdi. 
 Darıca Millet Bahçesi 2. etapta hobbit evlerine yakın bir noktada inşa edilen KO-MEK Sepeti Darıca Mağazası, ilk etapta 98 üreticinin 145 ayrı çeşitte olan yaklaşık 2 bin ürünüyle satışa başladı. Mağazada dekorasyon, ev ve yaşam, oyuncak, takı ve aksesuar ürünlerinin yanı sıra Sekapark A.Ş.’nin tıbbi aromatik bitkileri ve İzmit pişmaniyesi de satışa sunuluyor. 






                                     
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gündoğdu: Gündoğdu: "Kocaeli ile Defne Arasında Gönül Köprüsü...
Körfez ve Darıca, Dulkadiroğlu İle Kardeş Şehir Oldu Körfez ve Darıca, Dulkadiroğlu İle Kardeş Şehir...
Darıca'da Silahlı Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı (VİDEOLU HABER) Darıca'da Silahlı Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı (VİDEOLU...
Kocaeli'de Fabrikada Çıkan Yangın Korkuttu (VİDEOLU HABER) Kocaeli'de Fabrikada Çıkan Yangın Korkuttu (VİDEOLU...
Ziyaretlerin Gündemi Deprem ve Ekonomi Oldu Ziyaretlerin Gündemi Deprem ve Ekonomi Oldu
7 Bin Çiftçiye 25 Milyon TL Değerinde 2 Bin Ton Gübre 7 Bin Çiftçiye 25 Milyon TL Değerinde 2 Bin Ton...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Gündoğdu: "Kocaeli ile Defne Arasında Gönül...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, bölgede yapılan çalışmaları denetlemek...

Haberi Oku