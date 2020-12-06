''Bu proje ile Gebze’nin trafiği düzene girecek''

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze ilçe merkezi il Organize Sanayi Bölgeleri arasındaki ulaşımı rahatlatacak olan “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” projesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükakın, Fen İşleri Daire Başkanlığı teknik personellerinden çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Proje kapsamında sadece köprü yapılmadığını ifade eden Başkan Büyükakın, “Proje kapsamında aynı zamanda menfez, kavşak kolları ve 13 kilometre yan yol inşa ediliyor. Proje ile yol ağındaki köprü ve kavşak kolları ile herhangi bir sinyalizasyon sistemi olamadan ulaşım sağlanılması amaçlanıyor. Bu proje Gebze’nin geleceği acısından büyük kolaylıklar sağlayacak. Özellikle OSB tarafına, OSB tarafından Gebze ilçe merkezi tarafına tüm trafik rahatlamış ve bir düzen içerisinde çalışmış olacak” dedi.

80 MİLYONLUK BİR PROJE

Proje kapsamında gerçekleşen çalışmaları inceleyen Başkan Büyükakın’a, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya da eşlik etti. Proje hakkında açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Bilindiği üzere şuan bulunduğumuz alanın yani otoyolun hemen kuzey tarafında organize sanayi bölgeleri bulunuyor. Tembelova ile Kirazpınar arasındaki önemli bir açıklıkta hem üstteki yer alan köprülerin duble hale getirilmesi hem ilave dönüş kollarının yapılması planlanıyor. Şuan bulunduğumuz yerde de iki tane dönüş kolu yapılacak. Bu proje yan yollar ile birlikte aslında köprüler ve kavşaklar yapısıdır. Gerçekten çok büyük bir proje, toplam 80 milyonluk bir yatırım bedeli var” dedi.

“ULAŞIMI ÇOK CİDDİ BİR ŞEKİLDE RAHATLATACAK”

Başkan Büyükakın, “Yine bulunduğumuz alanın hemen yanında bir menfez inşa ediyoruz. Arkadaşlarımız çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Normalde burada yol vardı. Yol tamamen kaldırıldı. Alttaki dere suyunun akışı için büyük bir menfez inşa ediliyor. Daha sonra bu menfezin üzerinden tekrar yol geçecek. Diğer tarafımızda iş makinelerinin çalıştığı kısımda dönüş kolları olacak. İstanbul istikametinden gelenler bu kolu kullanarak karşı tarafa geçip kuzey taraftaki organize sanayi bölgelerindeki iş yerlerine ulaşabilecekler. Aynı durum diğer taraf için de geçerli olacak. Otobanın üzerinde hali hazır bir gidiş bir geliş olan iki köprü var. Sabah işe gidiş saatlerinde ve akşam işten çıkış saatlerinde, bu köprülerde inanılmaz bir trafik oluyor. Gebzeliler burada ciddi bir şekilde zaman kaybediyorlardı. Aynı zamanda bir ekonomik kayıptı ve karbondioksit salınımı nedeni ile bir çevre kirliliği problemiydi. Dolayısı ile bu çok hayati bir projedir. Bu gölgedeki ulaşımı çok ciddi bir şekilde rahatlatacak bir proje” şeklinde konuştu.

“PROJE BİR SENE İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK VAZİYETTE”

İnşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Büyükakın, “2021 yılının Eylül veya Ekim ayı gibi en geç yılsonuna kadar buradaki tüm imalat bitecek. Gebze’nin yıllardır beklediği, bu gölgedeki trafik sorununu ortadan kaldıracak proje Gebzelilerin hizmetine sunulacak. Az önce belirttiğim gibi otoban üzerinden geçişlerin yapılabilmesi için iki tane köprü vardı. Proje kapsamında sadece köprü yapılmıyor aynı zamanda menfez ve 13 kilometre yan yol inşa ediliyor. Şuanda da bu proje inşallah bir sene içerisinde tamamlanacak vaziyete gelmiş durumda” dedi.