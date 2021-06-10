Bu Proje İle Yaşlıların Olası Ev Kazalarının Önüne Geçiliyor





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hayata Tutun projesi ile 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet veriyor.

‘HAYATA TUTUN’

Covid-19 salgını nedeniyle zamanlarının büyük bölümlerini evlerinde geçiren 65 yaş üstü vatandaşlar için başlatılan ‘Hayata Tutun’ projesi devam ediyor. Yaşlanma süreciyle birlikte, yaşlılarda gözle görülür yetersizlikler ortaya çıkmakta, günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili zorluklar yaşayabilmekte. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaşlılarda meydana gelen bu değişimlerle oluşabilecek kazaların önüne geçmek için 65 yaş üstü vatandaşlara ‘Hayata Tutun’ projesiyle hizmet veriyor.

600 VATANDAŞIN EVİNDE DÜZENLEME

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce ‘Hayata Tutun’ projesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Yaşlı Destek Programı YADES 2019 kapsamında alınan hibe ile uygulanıyor. Proje, Kocaeli genelinde daha önce 600 hanede uygulandı. 400 haneye daha uygulanması için çalışmalar devam ediyor.

EVDE BASİT ÖNLEMLER

‘Hayata Tutun’ projesi kapsamında 65 yaş üstü bireylerin düşme tehlikesine karşı evlerinde basit önlemler alınıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen projede 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine sosyal çalışmacı ve inşaat teknikeri gönderiliyor. Evde gerekli kontrolleri yapan ekipler vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve olası ev kazalarının önüne geçmek için gerekli tespitleri yapıyor. Ekiplerin hazırladığı rapor doğrultusunda tespitleri yapılan 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine banyo içi sabit tutunma barı, banyo içi tabure, kaydırmaz paspas, harekete duyarlı aydınlatma, tuvalet kenarına mafsallı tutunma barı gibi ihtiyaçları gideriliyor.

“EVİMDE RAHATLIKLA GEZEBİLİYORUM”

Projeden komşusu sayesinde haberi olduğunu belirten Safiye Efe; “65 yaşındayım. Çocukluğumda geçirdiğim bir rahatsızlıktan dolayı ayaklarım sakat kaldı. Ev işlerinde zorluk çekiyordum. Yan komşun bana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Hayata Tutun’ diye bir projesi olduğunu söyledi. Aradım yardım istedim. Kısa sürede evime geldiler, ufak bir kontrol yaptılar. Daha sonra gelip evimi bana uygun hale getirdiler. Daha önce bir kez lavaboda düşme tehlikesi yaşadım. Şimdi evimin içerisinde çok rahat hareket edebiliyorum. Benim için çok güzel bir hizmet. Vesile olan böyle güzel bir projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

153 ÇAĞRI MERKEZİNİ ARAMAK YETERLİ

65 yaş üstü vatandaşlara yönelik hayata geçirilen ‘Hayata Tutun’ projesine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ait 153 Çağrı Merkezini aramaları yeterli olacaktır.



















