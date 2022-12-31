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Bu yıl 33 bin öğrenci sporla tanıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz spor okullarında bu yıl 6-14 yaş arası 33 bin öğrenci 9 branşta eğitim gördü.

Bu yıl 33 bin öğrenci sporla tanıştı

31 Aralık 2022 Cumartesi 14:09

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Okullarında yeni dönem başladı. Her yıl çok sayıda başvurunun yapıldığı ve on binlerce öğrencinin ücretsiz spor yapmak için tercih ettiği özellikle ilköğretim çağındaki çocuklara güzel bir imkan sağlıyor. 2022-2023 öğretim yılından ücretsiz spor okullarında bu yılda 33 binden fazla öğrenci sporla tanıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni dönemde yaklaşık 41 binin üzerindeki 6-14 yaş grubu öğrenciyi de sporla buluşturacak.
Kocaeli’yi spor kent yapma konusunda iddialı olduklarını, söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Çocuklarımıza spor yaptırmak için çalışıyoruz. Bu yıl da kılavuz gençlerimize spor faaliyetlerimizden faydalanmak adına güzel bir fırsat sunduk. Sağlıklı bir nesli yetiştirilmesinde büyükşehir belediyesi olarak bizim de sorumluluklarımız var. Çocuklarımız sağlıklı bir alışkanlık edinirken bir taraftan da sosyalleşsinler istiyoruz” şeklinde konuştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından açılan spor okullarında kış dönemi boyunca 12 ilçede, 100 spor tesisi, alanında uzman 114 antrenör nezaretinde atletizm, badminton, basketbol, jimnastik, güreş, masa tenisi, satranç, voleybol ve yüzme olmak üzere 9 branşta eğitimler veriliyor. 6-14 yaş arası öğrencilere yönelik spor eğitimlerine katılmak isteyenler belediyeye ait sayfada başvuru yapabilir.



İHA
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