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Bugün Gebze'de aşure ikramı var!

Gebze Belediyesi tarafından Aşure günleri nedeniyle 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bugün aşure ikramında bulunulacak.

Bugün Gebze'de aşure ikramı var!

29 Eylül 2017 Cuma 13:08

Muharrem Ayı’nın 10. günü olan Aşure günü dolayısıyla 29 Eylül Cuma günü (Bugün) düzenlenecek aşure ikramına Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ev sahipliği yapacak. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda yapılacak aşure ikramı saat 13.30’da başlayacak. Aşure gününün birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebzeli hemşerilerini aşure ikramına katılmaya davet etti.

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