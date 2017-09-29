Bugün Gebze'de aşure ikramı var!

Muharrem Ayı’nın 10. günü olan Aşure günü dolayısıyla 29 Eylül Cuma günü (Bugün) düzenlenecek aşure ikramına Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ev sahipliği yapacak. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda yapılacak aşure ikramı saat 13.30’da başlayacak. Aşure gününün birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebzeli hemşerilerini aşure ikramına katılmaya davet etti.