Bugün Kocaeli'de

10 YILA ÖZEL KAMPANYA



2007 yılında kurulan ve her yıl büyümeye devam eden Kocaeli Gayrimenkul’den 10’uncu yıla özel kampanya; altın ve DASK hediye 2007 yılında kurulan ve her yıl büyümeye devam eden Kocaeli Gayrimenkul’den 10’uncu yıla özel kampanya; altın ve DASK hediye

2007 yılından beri ilimizde hizmet veren Kocaeli Gayrimenkulden 10’uncu yıla özel sürpriz kampanyalar düzenledi. Kocaeli Gayrimenkul’ün sahibi genç ve başarılı iş adamı Hakan Sin, “Biz kendimize ve satış danışmanlarımıza güveniyoruz. Bu yüzden gayrimenkulünüzü bize emanet ettiğiniz ve satamadığımız takdirde yerine altın hediye ediyoruz” dedi. Kampanyanın sadece 3 ay geçerli olduğunu söyleyen Sin, bunun dışında evini Kocaeli Gayrimenkulden kiralayanlara da Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) poliçesi hediye ettiklerini söyledi.

ERSAN,“ELİNİZİ ÇABUK TUTUN”

Derince ve Körfez ilçelerinde yatırımların devam ettiğini söyleyen ve yatırımcıları uyaran Kocaeli Gayrimenkul Körfez şube müdürü Serkan Ersan, “Elinizi çabuk tutun” dedi.Dolardaki yükselişin hammadde fiyatlarına yansıyacağını, bunun da konut fiyatlarında ciddi artışlar meydana getireceğini kaydeden Ersan, ev almak isteyen vatandaşları, acele etmeleri konusunda uyardı. Konut fiyatlarına gelecek olan zamlardan etkilenmek istemeyen vatandaşların bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini belirten Ersan, 2017 ile birlikte konut sektöründe dolardaki artışla birlikte hammadde fiyatlarındaki yükselişin ev fiyatlarına yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Ev fiyatlarının artmasıdan alıcıların bir hayli zorlanacağını belirtti.

DİN ÖĞRETİMİ POTALI YAYIN HAYATINA BAŞLADI



Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen akademik, bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif yarışma ve etkinlikler için “Din Öğretimi Portalı” oluşturuldu.

Din Öğretimi Portalı’nda yer alan sosyal-kültürel eğitim etkinlikleriyle öğrencilerin; milli, manevi, ahlaki, insani değerleri benimseyen, okuyan, düşünen, yorumlayan, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor. Bilimsel, akademik, mesleki, edebi, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerine çok yönlü katkıda bulunmayı da amaçlayan etkinliklerle öğrencilerin; yabancı dil becerilerini geliştirmeleri, onları insanlığa karşı sorumluluk duyan, yapıcı, üretken ve verimli kişiler olarak yetiştirmeleri hedefleniyor. Sitede; “40 Şair 40 Şiir Etkinlikleri”, “Dost Kitaplar Dost Öğrenciler: Okuyan 7’ler” Kitap Okuma Etkinliği, “Mesleki Yarışmalar”, “Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları”, “40 Hadis Etkinlikleri”, Münazara Etkinlikleri, “Genç Sesler” Musiki Etkinliği, “Genç Fikirler” Öğrenci Paneli gibi faaliyetler, öğretmen, öğrenci ve diğer eğitim paydaşlarının kullanımına sunuluyor. Siteye, dinogretimi.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

VEFAT ETTİ











Türkiye Kuvayi Milliye ve İstiklal Madalyası Varisleri Anma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Hayrettin Şöhretli bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Türkiye Kuvayi Milliye ve İstiklal Madalyası Varisleri Anma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Hayrettin Şöhretli bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. DHA muhabiri Selda Hatun Tan'ın da dedesi olan Şöhretli'nin cenazesi bugün Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

KARAOSMANOĞLU; Gençliğimizin mimarı annemizdir...







Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesi kapsamında Gebze Okul Aile Birliği Yönetimleri ve Okul Müdürleri ile buluştu.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesi kapsamında Gebze Okul Aile Birliği Yönetimleri ve Okul Müdürleri ile akşam yemeğinde buluştu. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan’ın da yer aldığı birliktelikte bir konuşma gerçekleştiren Karaosmanoğlu, “Neslimizi iyi yetiştirme görevi hepimizindir. Ancak asıl gençlerimizin mimarı, annelerimizdir. Bundan dolayı çocuklarımıza ve annelerimize dönük projeler üretiyoruz” dedi. ‘Kadınlarımız, toplumun önünde olmalıdır’ vurgusu da yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesinin en önemli unsurları Okul Aile Birliği üyeleri, Okul Müdürleri ve Beden Eğitimi öğretmenleri bir araya gelmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Karaosmanoğlu, “Çocuklarımıza örnek olacak bu projeye hep birlikte sahip çıkıyoruz. İnanıyorum ki önümüzde ki süreçte bu proje, Türkiye’ye örnek olacak. Bunu başardığımızda bundan en fazla sevinci de sizler duyacaksınız” diye konuştu. Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseriniz olacaktır” sözünü konuşmasında hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kentte çok önemli alt yapı ve üst yapı çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti. Karaosmanoğlu, konuşmasında şunları da kaydetti: “Neslimizin imarında öğretmenlerimizin büyük katkısı olacak. Bu hedefte aile içerisinde ki anne ve babanın da önemini biliyoruz. Toplumda değişimi ve sağlıklı bir toplumu tam manasıyla oluşturduk dersek doğru olmaz. Bakınız çalışan ve çalışmayan ev kadınlarımız ile çocuklarımızda Obeziteye bağlı hastalıkların meydana geldiğini görüyoruz. Toplumun sağlığı tehlikededir ve buna dur demek için bir aradayız. Bunun farkında olan bizlerde üzerimize düşen sorumluluktan kaçmayacağız.”

“Beden Eğitimi öğretmenlerimizi ve projemizi önemsiyoruz”

Gelecekte diyabet hastalarının tedavi sürecinde büyük bütçelerin oluşacağının altını da çizen Başkan Karaosmanoğlu, “Kadınımızın ruhen ve bedenen sağlıklı olmasını istiyoruz. Kadınımızı kalkındırırsak aileyi de kalkındırmış oluruz. Anne çöktü mü, ailede çöker. Annelerimizi güzel yetiştirdiğimiz zaman çocuklarımızı da iyi yetiştirmiş oluruz. Beden eğitimi öğretmenlerimizi ve bu projeyi çok önemsiyorum. Geleceğimiz için çok önemlidir. Her şeyi karanlık olarak gören bireyin hayattan tat alması da mümkün değildir. Onurlu ve sağlıklı bir ülkenin insanı olmak istiyorsak fedakârca çalışacağız” şeklinde konuştu. Sporu tabana yayma hedefleri olduğunun altını da çizen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, konuşmasının sonunda şunları da ifade etti. “Bu toplumun önünde hep beraber örnek çalışmalar yapacağız, yapmak da zorundayız. Bu projeye inanarak, samimiyetle elimizi ve gönlümüzü koyacağız. Ben aile birliklerine, idarecilerimize ve öğretmenlerimize güveniyorum. İnsanımızın morali yüksek olsun ve güzellikler içerisinde yaşamını sürdürsün diyoruz.” Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’de birliktelikte ki konuşmasında, “Hizmette sınır yok. En güzel görevlerimizden bir tanesi de sosyal projelerimizdir. Geleceğimizin teminatı gençler yetiştirmeliyiz. Çocuklarımızın her türlü gelişimi sağlamalıyız. Meslek kurslarında belli başlı çalışmalar yaptık. Ancak “Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesiyle Gebze’mize ve Kocaeli’mize sahip çıkacağız. Öğretmenlerimizin ve okul aile birliklerimizde ki velilerimize bu noktada önemli görevler düşüyor. Bu projeye destek veren sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi. Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan’da, “Nerede güzellik varsa bizler orada olacağız. Gebze ilçemizde ki huzurun devam etmesi ve oluşmasında katkı vermek için çalışacağız” ifadelerini kullandı. Toplantı karşılıklı fikir alışverişinin ve projenin geldiği son durumun değerlendirilmesinin ardından tamamlandı.





kaynak Kocaeli Gazetesi