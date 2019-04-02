Bugün Miraç Kandili!

Ramazan ayına az bir zaman kala geçtiğimiz günlerde, Üç Ayların başlangıcı olan Regaip kandili dualarla ve ibadetlerle karşılandı. Bugünde kutsal kitabımız Kuran-ı kerim’de İsra Mucizesi olarak geçen Miraç kandili. Miraç Kandili ikinci bir kadir Gecesi hükmünde olduğu için bu gecede edilen dualar geri çevrilmez. Miraç İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kur’an’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır. Gebze Gazetesi olarak tüm İslam Alemi’nin Miraç Kandilini kutluyoruz.