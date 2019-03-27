Yeşile ve doğaya önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem kendi bünyesindeki hem de diğer kurumlarla ortak projelere destek vererek şehrin yeşillenmesine katkıda bulunuyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan “Bugünümüz Umut Yarınımız Yeşil Olsun” projesi kapsamındaki protokolle Kocaeli’ndeki denetimli serbestlikteki hükümlüler, belirlenen alanlara fidan dikmesi kararlaştırılmıştı. Bu protokol kapsamında fidanlar, 40 hükümlü tarafından şehrin belirlenen noktalarına dikiliyor. Projeyle 3 aylık dilim içerisinde 10 bin fidan, toprakla buluşturulacak.

ADALET ORMANINA 4 BİN AĞAÇ DİKİLECEK

Proje kapsamında hükümlüler tarafından Kandıra Üğümce Mahallesi’nde bulunan Orman İşletme Müdürlüğüne ait 70 dönümlük ağaçlandırma alanı “Adalet Ormanı” olarak belirlendi. Proje kapsamında alana üç aylık zaman diliminde toplamda 4 bin adet Çam Fıstığı fidanı dikilecek. Ağaçlandırma alanını ziyaret eden Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Hüseyin Daşdemir, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Cenan Turan, Cumhuriyet Savcıları Sedat Yılmaz, Serhat Tütüncü, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adil Sencan ve İzmit Orman İşletme Müdürü Mustafa İşçioğlu hükümlülerle birlikte fidan dikti.

FARKLI ALANLARA BİNLERCE FİDAN DİKİLDİ

Proje kapsamında üç aylık hedefte bulunan 10 bin fidan hedefine yaklaşıldı. Fidanlar İzmit Gündoğdu Ağaçlandırma Alanı, Kandıra Adalet Ormanı, İzmit Farabi Orta Okulu Bahçesi ve diğer belirlenen alanlara dikiliyor. 40 hükümlü ayrıca Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın Başiskele Kullar’da bulunan fidanlığında, fidanların saksıya ve toprağa alma işlemlerini de gerçekleştirdiler.

ÇEŞİTLİ TÜRLERDE AĞAÇLANDIRMA YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi personellerinin yardımlarıyla Kocaeli’nin yeşillenmesine katkı sağlayan hükümlüler, birbirinden güzel ve rengarenk fidanları toprakla buluşturuyor. Proje kapsamında Fıstık Camı, Leylandi, Sedir, Mazu Türleri, Çınar, Dişbudak ve Akçaağaç gibi farklı türlerde fidanlar dikiliyor.

GÜNDE 4 SAAT ÇALIŞIYORLAR

Protokol kapsamında fidan dikimi gerçekleştiren hükümlülerin iş için kıyafetleri, alet edevatları ve ulaşım ihtiyaçlılarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Hükümlüler 20’şerli iki grup halinde günde 4 saat görev alıyor.