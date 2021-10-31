Buhara’dan Semerkant'a Devri Alem

Tarihi İpek Yolu güzergahını takip ederek Buhara Semerkant arasında yol alıyoruz. Tarihler 28 ekim 2018 . 1996 yılında 22 yıl önce bu yolu gece gitmiştik . Zarifşan ve Alay dağlarını muhteşem manzarası eşliğinde Semerkant'a giderken ilk durağımız. Özbeklerin çalak dediği Çilek köyünde İmamı Buhari türbesinde belgesel çekeceğiz .

Buhara Özbekistan yolu üzerinde. Nevai şehrinde. 14. yy İpekyolu kervansaray bulunuyor. Sarnıç ve Kervan Saray tamir edilmiş. Rehberimiz bize önemli bir bilgi veriyor. Bölgeye İslam 7. yy'da geliyor. Müslümanlar geldikten sonra Arap alfabası kullanıyor ondan önce nasıl bir yazı kullanıldığı ile ilgili bilgi yok .

Semerkant'a 30 km mesafede Çilek kasabasına geliyoruz. İmamı Buhari’nin mezarının bulunduğu alandayız . İmamı Buhari babası ölüyor. Annesi tarafından okutulup yetiştiriliyor.

10 yaşında Kuran’ı ezberledikten sonra annesi Ağbisi ile Mekke’ye gidiyor . 30 yaşına kadar Mekke’de kalıyor. Peygamberimizin sözleri olan Hadisi Şerif’leri toplamaya başladı .6000 'den fazla hadis topluyor. 600 civarında hadisi Şerif’i Sahihi Buhari kitabını alıyor çok sayıda talebe yetiştiriyor .Buhara Hanınını çocuklarına özel eğitim vermediği için Buhara’dan kovuyor ilk türbeyi Timur han yapıyor .İslam Kerimov. Türbeyi genişletip ihtişamlı hale getirip çok kıymetli . Oniks taşından mezar taşı yaptırıyor .

1996 yılında Buhara’ya giderken ziyaret ettiğimizde İmamı Buhari’min gösterişli değil sade bir türbesi vardı . üzerinde yapı yoktu ayrıca bir de mescit vardı hanımlarında Cuma namazı kılmak İçin mescide geldiğini görmüştük .