Büro Memur-Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanlığı'ndan açıklama

Büro Memur-Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Ömer TÜRK, Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlerin genişletilmesini istedi. Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelge ile bazı tedbirlerin alındığını belirten TÜRK, "Bu tedbirlere rağmen kamu çalışanları halen risk altındadır" dedi.

Büro Memur-Sen Kocaeli 1 nolu Şube Başkanı TÜRK yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere yeni tip Koronavirüs (COVİD-19) ile ilgili okulların eğitimine ara verilmesinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri bakanlığının yayınlamış olduğu genelge ile bu Koronavirüse (COVİD-19) karşı tedbirler alınmaktadır. Bütün bu tedbirlere rağmen kamu çalışanları halen risk altındadırlar.

Bunlardan bazıları şöyledir;

➡ Sosyal Güvenlik Kurumu personelleri,

➡İş arayan vatandaşın geldiği İş-Kur çalışanları,

➡ Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kurumlarımızın personelleri,

➡ KYK Yurtlarında çalışan personeller,

➡ Yurtdışından gelip karantinaya alınan vatandaşlarımızın kaldığı yurtların personelleri olmak üzere,

Bütün kamu çalışanları yeni tip koronavirüsü (COVİD-19) ile ilgili her an risk altındadırlar

Kamu kurumlarında çalışan personeller ile ilgili sendikamızın talepleri;

✅ Bütün bu kurumların personellerine yönelik bayram tatillerinde uygulanan idari izin uygulaması veya dönüşümlü çalışma sistemi getirilmelidir.

✅ Kurum dışında çalışan görevli personel kuruma çağrılmalı,

✅ Bütün lavabolara peçete ve dezenfektan malzemeleri acilen konulmalı,

✅ Sendikamızın Hizmet alanı içinde ki SGK , İş-Kur ve Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanlarına , insanlarla direk temas halinde olan personellerimize, Sosyal Güvenlik Denetmen'lerine, Kurumlarımızın Danışma Birimlerinde ki çalışanlara, Güvenlik Görevlilerine, Evrak servislerinde görevli personellere dezenfektan malzemesi verilmeli,

✅Vatandaşlar SMS yoluyla internet ortamında işlem yapmaya yönlendirilmeli, İşlem yapmak isteyen vatandaşlar işlem yapılacak servislere tek tek alınmalı,

✅ Mücbir sebep dolayısıyla beyanname verme, tebligat, haciz, denetim vs. ile ilgili süreler durdurulmalı,

✅Vatandaş ile direk temas eden personeller dönüşümlü çalışmalı,

✅ Yurda giren yabancı uyruklu vatandaşlara girişler kapatılmalı,

✅ Kurum yemekhanelerinde toplu halde değil, küçük guruplar halinde yemek yenilmelidir.

Yeni tip Koronavirüs (COVİD-19) kaynaklı sıkıntılar meydana gelmeden bütün kamu çalışanlarına yönelik yukarıda saymış olduğumuz tedbirler bir an önce alınmalıdır"

Ömer TÜRK

BÜRO MEMUR-SEN

1 NOLU ŞUBE BAŞKANI











