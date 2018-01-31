Burseya Dağı'nın stratejik önemi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı operasyonunda 11. Gün geride kaldı. Tüm dünya adım adım Zeytin Dalı operasyonunu izliyor. Mehmetçik, Terör Örgütü PKK-PYD-YPG ve DAEŞ’e vurdukça tepkileri ABD’den, Almanya’dan, Fransa’dan ve Batı ülkelerinden geliyor. Öyle ki ABD “Münbiç’e girmeyin, orada askerlerimiz var. Geri çekilmeyeceğiz”şeklinde açıklama yaparken, Almanlar Türklere yönelik saldırılara göz yumuyorlar, Leopard Tanklarının Türkiye’ye satışının iptalini konuşuyorlar, Fransa operasyonu BM Güvenlik Konseyi’ne taşıyor, bazı batı ülkeleri Türkiye’nin sivillere saldırdığı iftirasını atıyorlar. Böyle bir ortamda Türkiye, Pazar günü akşam saatlerinde kritik öneme sahip Burseya dağında kontrolü tamamen ele geçirdi. Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. gününde PKK/PYD'li teröristlerin elindeki stratejik Burseya Dağı'nda kontrol sağlanmıştı. Burseya Dağı, operasyonun 9'uncu gününde tamamen ele geçirildi. Peki, TSK ve ÖSO'nun ele geçirdiği Burseya Dağı tam olarak nerede yer alıyor ve neden önemli?

ARTIK TÜRKİYE’YE SALDIRAMAYACAKLAR

Burseya Dağı, Azez'in hemen kuzeyinde yer alıyor ve çevresinde stratejik tepeler bulunuyor. Bölgheyi iyi bilen uzmanlar, stratejistler Burseya Dağı'nın ele geçirilmesiyle birlikte PYD'li teröristlerin Azez ve Kilis'i roket ve katyuşalarla hedef alamayacağını ileri sürüyorlar.

Stratejik Burseya Dağı'nın ele geçirilmesiyle birlikte, Kilis terör örgütü PKK'nın menzilinden çıkıyor. Roket ve kaytuşalar, bu bölgeden artık Kilis'i hedef alamayacak. Burseya'da kontrol 3'üncü günde sağlanmıştı. Stratejik bölgede en son kontrol sağlanması bekleniyordu ancak TSK ve ÖSO'nun operasyonuyla birkaç saat içerisinde ele geçirildi. Çünkü Bölgede ABD yapımı gözetleme kuleleri ve PKK'nın eğitim kampları da bulunuyordu.

TÜRKİYE'YE HAVAN SALDIRILARI BU BÖLGEDEN YAPILIYORDU

Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu.

Gece saatlerinde hava akınları ve topçu atışları ile vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyon ile başlayan harekatın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu. TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekatın önceki günlerinde Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti.

MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Genelkurmay Başkanlığı'nın harekatın ilk günü yaptığı açıklamada, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı. Burseya Dağı teröristlerden temizlenirken dağa Türk bayrağı asıldı. Öte yandan Türk halkının operasyonun ilk gününden beri Mehmetöçik’e verdiği destek ve sağladığı yardımlarla beraber, Operasyonu yöneten 2.Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in de Burseya Dağı’na giderek incelemelerde bulunması da çok önemliydi.

BİR SONRAKİ HEDEF BAFİLON DAĞI VE MEYDANKİ BARAJI BÖLGESİ

Burseya Dağı’nın en yüksek noktasına Türk bayrağı diken askerler, beton sığınak ve mevzilerde bubi tuzaklarına karşı imha çalışması yürütüyor. Türkiye’ye roketli saldırıların düzenlendiği dağın ele geçirilmesinin ardından Kilis ile Hatay’da gece sakin geçti. Afrin’e 13 kilometre uzaklıktaki Burseya Dağı’ndan teröristlerin temizlenmesinin ardından harekâtın ilçeye doğru daha da hızlanacağı bildirildi.

Operasyon kapsamında Burseya Dağı’nın alt kısmında yer alan Afrin’in doğusundaki Kastel Cündo köyünü de önceki gün ele geçiren TSK ve ÖSO kuvvetleri, dün dağlık ve tepelik araziden oluşan Bafilon bölgesine doğru ilerledi. Bölgedeki terör hedefleri, önceki gece Burseya Dağı’na konuşlanan tank ve toplarla vuruldu. Tespit edilen noktalar, havadan da F-16’lar ile etkili bir şekilde vuruldu.

Bafilon’un alınmasının ardından operasyonun Afrin’e 18 kilometre mesafede yer alan Katma köyüne doğru genişleyeceği öğrenildi. Operasyonun, kuzeydoğudan Afrin’in yönelerek Afrin yolu üzerindeki Arap köylerine, oradan da Katma köyünün hemen altında bulunan Kefer Cenne’ye doğru operasyonun genişleyeceği kaydedildi. Bu bölgelere ulaşıldıktan sonraki hedefin ise operasyon harekât masasında ele alınacağı dile getirildi.