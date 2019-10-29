Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk” Sergisi Açılış Töreni Gerçekleşti.

Tarihi Tren Gar İstasyonu Sergi Salonunda gerçekleştirilen törene; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ve eşi Sayın Hülya Aksoy’un yanı sıra Milletvekili Haydar Akar, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Vali Yardımcıları Dursun Balaban, Suat Yıldız, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Siyasi Parti İl Başkanları,

Sabaha Gökçen’in manevi oğlu Tarihçi Yazar Mimar Eriş Ülger

ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Tarihçi Yazar Mimar Eriş Ülger , İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın konuşmalarının ardından Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yapmış olduğu konuşmalarında; “Değerli katılımcılar, bugün Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Atatürk Sergisinin açılışında birlikteyiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. Yıl dönümünde ilimiz genelinde yapılacak etkinlikler içerisine bu müze gezisi programını da dahil ettik. Eriş bey bu konuda özel gayretleri olan değerli bir kişidir ve bu yöndeki talebi bize aktarılınca bizlerde bu eserlerin Kocaeli’nde Kocaeli halkıyla buluşması konusunda fikir birliğine vardık ve çalışmaları yürüterek bugün açılışa hazır hale getirdik. Birçok yerde bu sergi açıldı. Cumhuriyetimizi iyi anlamak ve anlatmak durumundayız. Cumhuriyetin ne zor şartlar altında kurulduğunu özellikle genç kuşaklara anlatmak ve Cumhuriyetin değerlerinin onlar tarafından da benimsenmesini sağlamak durumundayız. Bugün bu ülkede bu bayrak altında özgürce yaşıyorsak bunu ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimize borçluyuz. Onları rahmetle anıyoruz. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri aldığı mesafeleri bundan sonra kat edeceği yolu hep birlikte çalışmalarımızla ortaya koyacağız. Bu bakımdan Atatürk’ü daha iyi anlamak, Cumhuriyetimizin kazanımlarını net bir şekliyle ortaya koyabilmek büyük önem taşımaktadır. Bu sergimiz de özellikle gençlerimizin ziyaret edeceği ve etmesi gerektiği bir sergi olarak görüyoruz. Bu müzeyi bu anlamda oldukça önemli görüyorum. Yıl sonuna kadar açık kalacak ve herkes burayı ziyaret edebilecek. Atatürk’ün eşyalarından fotoğraflarına kadar birçok önemli eseri burada bizlerle buluşturan Eriş beye çok teşekkür ediyorum.” diyen Sayın Valimiz emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, eşi Sayın Hülya Aksoy, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Sergide Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait 150 adet özel objenin yanı sıra, 300 adet orijinal fotoğraf ile tablonun bulunduğu ve 30 Ocak 2020 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak, “Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk” sergisinin açılışını gerçekleştirerek, bir süre sergiyi gezdiler.

























