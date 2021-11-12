banner696
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyük Önder Atatürk Sevdiği Şarkılarla Anıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vefatının 83. yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sevdiği şarkılarla yad etti

Büyük Önder Atatürk Sevdiği Şarkılarla Anıldı

12 Kasım 2021 Cuma 15:05

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yıldönümünde sevdiği şarkılarla andı. Her yaştan vatandaşın izlediği konserin sonunda “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” şarkısı yoğun istek üzerine iki kez seslendirildi.

 

GEBZELİLERDEN KONSERE İLGİ

Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde, 10 Kasım Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. Gebzeli vatandaşların ilgi gösterdiği konserde Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenlerinden Tuğçe Erenci ve Neşe Sarısözen Adalı, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan bir repertuar sundu. 

 

ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR SESLENDİRİLDİ

Konserde, “Manastır Türküsü, Bülbülüm Altın Kafeste, Fikrimin İnce Gülü, Çalın Davulları, Ferayi Zeybeği, Kimseye Etmem Şikayet, Bekledim de Gelmedin, Vardar Ovası, Kırmızı Gülün Ali var ve Tadı Yok Sensiz Geçen” adlı şarkılar seslendirildi.

 

HOŞ GELİŞLER OLA MUSTAFA KEMAL PAŞA

Konserin sonunda solistler tarafından “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” şarkısı söylendi. Şarkıya vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti. Gebzelilerden gelen yoğun istek üzerine sanatçılar bis yaparak, şarkıyı ikinci kez seslendirdi.

Konserin sonunda Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendiren solistler Tuğçe Erenci ve Neşe Sarısözen Adalı’ya çiçek verilerek, teşekkür edildi.











Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Eray Şamdan, Dünya Şampiyonluğu İçin Tatamiye Çıkıyor Eray Şamdan, Dünya Şampiyonluğu İçin Tatamiye...
BAŞKAN KOCAMAN MAŞUKİYE ANADOLU LİSESİ’NDE BAŞKAN KOCAMAN MAŞUKİYE ANADOLU LİSESİ’NDE
Çiftçi, POMEM'i Kazanan Gençleri Ağırladı Çiftçi, POMEM'i Kazanan Gençleri Ağırladı
DARICA BELEDİYESİ’NDEN ÖZEL ÇOCUKLARA ÖZEL PROJE DARICA BELEDİYESİ’NDEN ÖZEL ÇOCUKLARA ÖZEL...
KO-MEK Cam Atma Kumbaralarına Renk Kattı KO-MEK Cam Atma Kumbaralarına Renk Kattı
Zabıtadan Pazar Denetimleri Zabıtadan Pazar Denetimleri
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Eray Şamdan, Dünya Şampiyonluğu İçin Tatamiye...
Darıca’nın ve Türkiye’nin gururu Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi Darıca Belediyesi Eğitim...

Haberi Oku