Büyük Önder Atatürk Sevdiği Şarkılarla Anıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yıldönümünde sevdiği şarkılarla andı. Her yaştan vatandaşın izlediği konserin sonunda “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” şarkısı yoğun istek üzerine iki kez seslendirildi.

GEBZELİLERDEN KONSERE İLGİ

Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde, 10 Kasım Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. Gebzeli vatandaşların ilgi gösterdiği konserde Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenlerinden Tuğçe Erenci ve Neşe Sarısözen Adalı, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan bir repertuar sundu.

ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR SESLENDİRİLDİ

Konserde, “Manastır Türküsü, Bülbülüm Altın Kafeste, Fikrimin İnce Gülü, Çalın Davulları, Ferayi Zeybeği, Kimseye Etmem Şikayet, Bekledim de Gelmedin, Vardar Ovası, Kırmızı Gülün Ali var ve Tadı Yok Sensiz Geçen” adlı şarkılar seslendirildi.

HOŞ GELİŞLER OLA MUSTAFA KEMAL PAŞA

Konserin sonunda solistler tarafından “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” şarkısı söylendi. Şarkıya vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti. Gebzelilerden gelen yoğun istek üzerine sanatçılar bis yaparak, şarkıyı ikinci kez seslendirdi.

Konserin sonunda Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendiren solistler Tuğçe Erenci ve Neşe Sarısözen Adalı’ya çiçek verilerek, teşekkür edildi.





















