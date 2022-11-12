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Büyük Önder Atatürk Sevdiği Şarkılarla Anıldı

Büyükşehir, Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yıldönümünde sevdiği şarkılarla andı. Gebze’deki konsere her yaştan vatandaş katılarak, şarkılara eşlik etti

Büyük Önder Atatürk Sevdiği Şarkılarla Anıldı

12 Kasım 2022 Cumartesi 13:41

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 84. yıldönümünde sevdiği şarkılarla andı. Vatandaşların şarkılara eşlik etmesi konserdeki Atatürk sevgisini taçlandırdı.

 

KONSERE HER YAŞTAN VATANDAŞ KATILDI

“Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseri, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Her yaştan vatandaşın katıldığı konserde KBB Konservatuvarı Ses Eğitmeni Tuğçe Erenci, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün en sevdiği şarkılardan oluşan bir repertuar sundu.

 

SESLENDİRİLEN ESERLER

Konserde, “Kimseye Etmem Şikâyet”, “Menekşelendi Sular”, “Bülbülüm Altın Kafeste”, “Fikrimin İnce Gülü”, “Havada Bulut Yok”, “Yanık Ömer”, “Manastırın Ortasında”, “Çıkayım Gideyim Urum Eline”, “Çalın Davulları”, “Bir Fırtına Tuttu Bizi”, “Dağlar Dağlar Viran Dağlar” adlı şarkılar seslendirildi.

 

FİNAL ŞARKISI VARDAR OVASI

Konserin finalinde solist Tuğçe Erenci yine Mustafa Kemal Atatürk’ün severek dinlediği şarkılardan olan “Vardar Ovası” eserini okudu. Şarkıya vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti. Konserin sonunda Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi Müdürü Ufuk Eser, KBB Ses Eğitmeni Tuğçe Erenci’ye günün anısına hediye takdim ederek, teşekkür etti.

 











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