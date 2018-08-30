Büyük Zafer’in Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Bağımsızlık inancımızı, hür ve müstakil yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz Büyük Zafer’in 96’ncı yıldönümü ilimizde düzenlenen törenlerle büyük coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı programına; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Kocaeli Milletvekilleri; Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Fatma Kaplan Hürriyet, Cemil Yaman, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Gündüz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Baro Başkanı Av. Sertif Gökçe, Vali Yardımcıları; Dursun Balaban, Beyazıt Tanç, İl Emniyet Müdür Vekili Ercan Tarran, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Daire Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, askeri erkan, Muharip Gaziler, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri; İzmit Atatürk Heykeli’nde çelenklerin sunulması ile başlandı. Kocaeli Valiliği, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk Sunma Töreninin sonra Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte Valilik Karamürsel Alp toplantı salonunda tebrikleri kabul etti.

Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy ve beraberindeki protokol daha sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenlerine geçtiler.





30 Ağustos Zafer Bayramı Törenlerine; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ve eşi Sayın Hülya Aksoy, Kocaeli Milletvekilleri; Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Cemil Yaman, Fatma Kaplan Hürriyet, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız ve eşi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Gündüz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Baro Başkanı Av. Sertif Gökçe, Vali Yardımcıları; Dursun Balaban, Beyazıt Tanç, İl Emniyet Müdür Vekili Ercan Tarran, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Daire Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, askeri erkan, şehit ve gazi yakınları, Muharip Gaziler ile vatandaşlar katıldı.







Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy beraberinde Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte törene katılan vatandaşları selamlayarak, 30 Ağustos Zafer Bayramlarını kutladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Mesajda;

“Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum.

Bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yad ediyor; şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Ağustos ayındaki zaferler zincirimizin bu son halkası, Türk Milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır.

Malazgirt’le başlayan Anadolu’yu kendimize vatan kılma mücadelemizin asla bitmeyeceğini, en zor dönemimizde, 7 düvele karşı verdiğimiz Çanakkale Savaşı ile ilan etmiştik.

30 Ağustos Zaferi, bu kararlılığımızın yeni bir şahlanışa dönüşmesinin adıdır.

Türk Milleti, 15 Temmuz’da, emperyalist heveslere karşı istiklalini ve istikbalini koruma hususundaki azmini bir kez daha dünyaya göstermiştir.

Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bugün de, kendimizle birlikte umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar ve mağdurlar için mücadele ediyoruz.

Bu yüce gönüllülük ülkemizin zaafı değil, tam tersine en büyük güç kaynağıdır.

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması, bizimle birlikte tüm coğrafyamızın geleceğine yön verecektir.

Diğer zaferlerimiz gibi, 30 Ağustos da bize, şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir.

Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizin kat ettiği mesafe, bize bunun mümkün olduğunu göstermiştir.

Bugün de yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum.

Türkiye’ye ve Türk Milletine güvenenlerle birlikte mutlaka bu mücadeleyi de kazanacağız.

Bu vesileyle bir kez daha, şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.” İfadeleri yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına Deniz Binbaşı Hikmet Girgin günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

Atılım Anadolu Lisesi Öğrencilerinden İnci Yerli “Akdeniz’e Doğru” ve Niyazi Dokuzlar’ın “Asker Koşması” adlı şiirlerinin okumasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının gösterisi ve İzmit Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin Ege yöresine ait halk oyunları gösterisi büyük beğeniyle izlendi ve geçit töreni ile program tamamlandı.