Büyük zam geliyor!

26 Eylül 2017 Salı 10:47

Kuzey Irak’taki bağımsızlık referandumu brent petrolün varil fiyatını da yukarı çekti. 59 doların üzerine çıkan brent petrolün varili Haziran 2015’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Petrol fiyatları haziran ayından bu yana konjektürel gelişmelerle birlikte yüzde 30 yükseldi. Financial Times’ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Irak petrolüne yönelik olarak ‘vana bizde’ açıklaması da fiyatların artışına etken oldu.

PETROL KUYULARINI KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Kuzey Irak’ın petrol sevkıyatı 2014 yılından bu yana arttı. Kuzey Irak’ın bağımsızlık referandumundan önce Rusya’nın bölgede anlaşmalar yapması dikkat çekiyor. Rus devlet petrol şirketi Rosneft bölgede önemli temaslarda bulunurken Vitol, Trafigura, Petraco ve Glencore gibi Avrupa devleri de petrol kuyularını kapmanın derdinde.