Büyükakın Ailesi Kağıttan Dünyaları Keşfetti

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 11.Kocaeli Kitap Fuarı’nı eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın ve çocukları Mehmet Seyfettin, Cemre Dilşad ve Azra Hatice ile birlikte gezdi. Ailesiyle birlikte kağıttan dünyaların keşfine çıkan Başkan Büyükakın, oğlu Mehmet Seyfettin’in elinden tutarak stantları tek tek gezdi. Teması bu yıl “Roman ve Hikaye’’ olarak belirlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nın 490 Yayınevi 90 STK’nın katılmasının şehrin büyük bir kültür zenginliğiyle bütünleşmesi olarak değerlendiren Başkan Büyükakın, “Tüm Kocaeli hemşerilerimi kitap fuarımıza bir kez daha davet etmek istiyorum” dedi.







“FUAR, KİTAPLARIN ZENGİNLİĞİYLE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEK”

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizin önemli yazarlarını gerek söyleşi ve gerek imza günleri ile 800’ü aşan etkinliklerin olduğu 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nı ziyaret ederek bu güzel fırsatın kaçırmamasını isteyen Başkan Büyükakın, bu yıl fuar alanında bir kez daha kurulan kumbaraya Gebze’de şehit olan öğretmen Necmettin Kuyucu adına kurulacak kütüphaneye kitap bağışında bulundu. Kocaeli’nin her manada bir marka şehir haline gelmesinde Kocaeli Kitap Fuarı’nın katkısını da değerlendiren Başkan Büyükakın, “Kocaeli, yaşamın tüm renklerini ve güzelliklerini barındırmasının yanı sıra, kültürel hizmetler noktasında da çok önemli mesafe kat etmiştir. Ancak alınan bu yol daha güçlü bir şekilde artarak devam edecek, geleceğin Türkiye’sine kitapların zenginliğiyle katkı sunmaya devam edecek” açıklamasını yaptı.











“ÇOCUKLARIMIZA KİTAP OKUMA SEVGİSİNİ VERMELİYİZ”

11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda ailesiyle keyifli anlar yaşayan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, kitap okumanın bir yaşamsal faaliyet olduğunu söyleyerek, “Özellikle çocuklarımıza kitap okuma sevgisini vermemiz çok önemlidir. Kitap fuarından alınan her hazinenin okunması, raflarda duranların da artık ellerle kavuşmasını arzu ediyorum. Anne ve baba da kitap okumalı ve çocuklarına örnek olmalıdır. Okuyan, araştıran ve dünyayı yeniden zihninde anlayan bir nesil istiyoruz. İşte bu da kitaplarla olan bağdan geçmektedir” diyerek açıklamalarını tamamladı.