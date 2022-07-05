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Büyükakın Almanya Başkonsolosu'nu ağırladı: Birçok alanda işbirliklerinin artmasını istiyoruz

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht’i ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İki ülke arasında ticari, kültürel, çevre, yenilenebilir enerji gibi birçok alanda işbirliklerin artmasını istiyoruz" dedi.

Büyükakın Almanya Başkonsolosu'nu ağırladı: Birçok alanda işbirliklerinin artmasını istiyoruz

05 Temmuz 2022 Salı 17:31

 Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht’i makamında konuk etti. İki ülkenin ilişkilerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası birçok konunun ele alındığı görüşmede Başkan Büyükakın, "İki ülke arasında her alanda ilişkilerimizi en üst düzeyde tutmamız lazım. Kocaeli açısından şehrimiz Türkiye’nin sanayisi en gelişmiş şehri olduğu için kentimizde birçok Alman sermayeli firma var. Almanya ile şehrimizin ticari ilişkilerini daha da geliştirmek ve yeni yatırımlar için elimizden gelen tüm imkanlarla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
"İLK İL DIŞI RESMİ ZİYARETİMİ KOCAELİ'YE YAPIYORUM"
Başkonsolos Regenbrecht ise "Türkiye’ye geldiğimden beri ilk il dışı resmi ziyaretimi Kocaeli'ye yapıyorum" diyerek, "Bu benim açımdan çok önemli. İki ülke arasındaki yakın ilişkileri daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere farklı üniversitelerle işbirliklerimizi artırmak da istiyoruz. Bir de şehrinizin ticari yönü çok gelişmiş olduğu için Alman firmalarının katılacağı ticaret fuarını da eylül ayında Kocaeli'de yapmayı düşünüyoruz. Sizleri de düzenleyeceğimiz fuarımızda görmekten memnuniyet duyarız" diye konuştu.


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