Büyükakın Almanya Başkonsolosu'nu ağırladı: Birçok alanda işbirliklerinin artmasını istiyoruz

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht’i makamında konuk etti. İki ülkenin ilişkilerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası birçok konunun ele alındığı görüşmede Başkan Büyükakın, "İki ülke arasında her alanda ilişkilerimizi en üst düzeyde tutmamız lazım. Kocaeli açısından şehrimiz Türkiye’nin sanayisi en gelişmiş şehri olduğu için kentimizde birçok Alman sermayeli firma var. Almanya ile şehrimizin ticari ilişkilerini daha da geliştirmek ve yeni yatırımlar için elimizden gelen tüm imkanlarla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.





"İLK İL DIŞI RESMİ ZİYARETİMİ KOCAELİ'YE YAPIYORUM"