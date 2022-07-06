Büyükakın: Ana hedef olarak Avrupa ilk sıradadır

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht’i makamında konuk etmesinin ardından bu seferde Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’u konuk etti. Kocaeli’ni tanımak için ayrı bir gayretinin olduğunu ziyaretinde dile getiren Büyükelçi Meyer, SİEMENS gibi firmaların yanı sıra iş dünyasıyla bir araya geldiğini de ifade etti. ‘’Şehrimize hoş geldiniz’’ diyen Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin Türkiye açısından üretim, bilişim, lojistik gibi birçok alanda önemi hakkında konuk Büyükelçiyle görüş alışverişi yaptı.





EKONOMİK DEĞİŞİMLER ÜZERİNE KONUŞTULAR

Kocaeli’nde sanayi ve teknoloji alanında işbirliklerini konuşacaklarını görüşmede dile getiren Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Başkan Büyükakın, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş ve gerilimler, uluslararası diğer gelişmeler ve yeni dünyadaki ekonomik değişimler üzerine birlikte değerlendirmeler yaptı. Dünyadaki enerji fiyatları, pandemi süreci ve sonrası değişimler gibi bölge coğrafyasını da içine alan uluslararası alandaki gelecek vizyonu üzerine değerlendirmelerini yapan Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin ihracat anlamında ana hedefi olarak Avrupa ilk sıradadır. 2021 yılı itibariyle Türkiye’de araç üretiminin yüzde 38,9’u Kocaeli’nden karşılanmaktadır. Kocaeli Odasına kayıtlı 3.410 firmanın 338’i yabancı sermayelidir” dedi.





“ŞEHRİMİZDEN DÜNYAYA AÇILMAKTADIRLAR”

‘’Kocaeli bir üretim ve emek şehridir’’ diyerek konuk Büyükelçi’ye bilgi veren Başkan Büyükakın, “Yabancı sermayeli firmalar arasında Almanya, Hollanda, Amerika, Fransa, Güney Kore, İtalya firmaları öne çıkmaktadır. Dünyanın marka firmaları; Ford, Hyundai, Anadolu-Isuzu, Siemens, Türk Pirelli, Good Year, Brisa, Bridgestone, Bosch gibi firmalar Kocaeli’nde üretim yapmaktadırlar. Şehrimizden dünyaya açılmaktadırlar” ifadelerini sarf etti.





“DÜNYAYI YENİDEN DÜŞÜNMELİYİZ”