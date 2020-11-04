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Büyükakın, BEMBİRSEN Yönetimini Konuk Etti

Başkan Büyükakın, BEMBİRSEN Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni ile yönetimlerini konuk etti

Büyükakın, BEMBİRSEN Yönetimini Konuk Etti

04 Kasım 2020 Çarşamba 10:04

  

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni ile yönetimlerini konuk etti. BEMBİRSEN Kocaeli Şubesinin yeni yönetimine başarılar dileyen Başkan Büyükakın, konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Ağır bir görev yüklendiklerini ancak ekibiyle başarılı olacaklarını ziyarette ifade eden BEMBİRSEN Başkanı Faruk Zihni, “Sendika olarak gücümüzü birliğimizden ve beraberliğimizden alıyoruz. Çok çalışacağız ve üyelerimize güzel hizmetler ortaya koyacağız” dedi. Kocaeli şube yönetimiyle olan buluşmasında misafirleriyle samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Büyükakın, BEMBİRSEN’in çalışmaları hakkında da bilgi almayı da ihmal etmedi. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.






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