Büyükakın, ‘’Çocuklara mutlu oldukları bir dünya bırakmalıyız’’

Marmara Belediyeler Birliği, uluslararası düzeyde iki yılda bir düzenleyeceği İstanbul Merkezli Marmara Urban Forum (MARUF) bu yıl 25 ülkeden 200’den fazla konuşmacı ve 3000’den fazla katılımcı ile başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen foruma, Marmara bölgesindeki büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları katıldı. Ayrıca 25 ülkeden birçok katılımcı “Çözüm Üreten Kentler” forumuna katılım sağladı. Forumda 21. Yüzyıl Kent Vizyonları oturumuna katılan Başkan Tahir Büyükakın, “Çocuklara mutlu oldukları bir dünya bırakmak zorundayız” dedi.

“DÜNYAYA EVRENE BAKIŞIMIZ PROBLEMLİ”

MARUF’un açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Tahir Büyükakın, Gazeteci Oğuz Haksever’in moderatörlüğünü yaptığı 21. Yüzyıl Kent Vizyonları oturumunda tüm katılımcılara sınıfta ders verecek şekilde dünyada yaşanan gelişmeler hakkında sunum verdi. Rakamlarla katılımcılara çeşitli bilgiler veren Başkan Büyükakın, “25 yıl sonra mesleklerin yüzde 47’si kaybolacak. Hareketsizlik nedeniyle obezite ve şeker hastalıkları artacak. 270 milyon insan dünyada antidepresan kullanıyor. Dijital yükselişle siber suçlar artacak. Burada tasarım yanlışı var. Bildirge yayınlamak, sürdürebilir hedefler açıklamak yetmiyor. Dünyaya evrene bakışımız problemli. Tek çözüm bakış açımızı değiştirmeliyiz” dedi.

“BİZ VARLIK SEBEBİMİZ OLAN İNSANI UNUTTUK”

“Şehir plancıları nerde yanlış yaptık diye tartışıyorlar” diyerek konuşmasına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Belediyeler insan için var. Biz varlık sebebimiz olan insanı unuttuk. Yapmamız gereken tek şey aramak. Aramalıyız, meselelerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz. İnsanların içinde yaşamaktan mutlu olduğu şehirler inşa etmeliyiz. Çocuklara mutlu oldukları bir dünya bırakmak zorundayız” ifadelerini kullandı.