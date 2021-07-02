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Büyükakın çocuklarla doyasıya eğlendi

Pandemi nedeniyle eve kapanan çocukları Lunapark etkinliğinde bir araya getiren Başkan Büyükakın, sayısız organizasyon yapılacağının müjdesini verdi.

Büyükakın çocuklarla doyasıya eğlendi

02 Temmuz 2021 Cuma 16:19

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle okuldan uzak geçen bir eğitim yılının ardından ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik yılsonu etkinliği düzenledi. Karne hediyesi olarak çocukları Lunapark’a götüren Büyükşehir, akranlarından uzak kalan öğrencileri açık hava programında bir araya getirmiş oldu.

 

BÜYÜKAKIN ÇOCUKLARLA KEYİFLİ ANLAR GEÇİRDİ

Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çocukların doyasıya eğlencesine ortak olarak onlarla beraber olmanın keyfini yaşadı. Fuar alanında düzenlenen etkinlikte ise Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması’nın ödül töreni yapıldı. Törende dereceye girenlerin ödülü Başkan Büyükakın tarafından verildi. Yaklaşık 1500 çocuğun doyasıya eğlendiği alanda, çocuklar dondurmalarını Başkan Büyükakın’ın elinden aldılar.

 

“DOYASIYA EĞLENİN”

Sıcak hava nedeniyle kısa bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, pandeminin izlerini silmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. “Çocuklarımızın yüzü gülsün istiyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Bugün burada istediğiniz kadar doyasıya eğlenin” ifadelerini kullandı.

 

SAYISIZ ORGANİZASYON YAPILACAK

Ceket ve kravattan kurtularak Lunapark’ta çocuklarla birlikte eğlenmek istediğini belirten Büyükakın, “Bugün burada tüm stresinizi atın. Şehrimizde çocuklarımız ve anne babalar nefes alsın diye sayısız organizasyon yapılacak” dedi.

 

İLK 10 ÖĞRENCİYE HEDİYE VERİLDİ

Konuşmanın ardından Aklınla 1000 Yaşa Yarışmas’ında dereceye girenlere ödülleri verildi. Birinci olan öğrenciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet, üçüncüye akıllı saat ve mansiyon olarak da 4-10. arasındaki öğrencilere kodlanabilen Drone hediye edildi. İlk 10 derecede öğrencisi olan öğretmenlere Akıllı Bileklik verilirken İlk 3. derecesi olan okullara Masaüstü Bilgisayar ve Yazıcı hediye edildi.

YARIŞMADA DERECEYE GİRENLER

Aklınla 1000 Yaşa Yarışmasında Doktor Ferdi Koçak İlkokulu öğrencisi Metehan Savaş birinci, Eşref Uslu İlkokulu öğrencisi Eymen Gülen ikinci, Yuvacık Aydınkent İlkokulu öğrencisi Sahra Deniz Şentürk üçüncü, Yuvacık Aydınkent İlkokulu öğrencisi Furkan Karagöz dördüncü, Çenesuyu İlkokulu öğrencisi Feyza Semiz beşinci, Özel Gebze Hisar İlkokulu öğrencisi Belma Erol altıncı, Özel Sınav Koleji Şahin İlkokulu öğrencisi Şükrü Onur Dağdelen yedinci, Donanma İlkokulu Öğrencisi Mert Doğan sekizinci, Eşme İlkokulu öğrencisi Meral Yılmaz dokuzuncu, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Zeynep Mutlu onuncu oldu.













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