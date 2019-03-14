Büyükakın Doktorlarla Buluştu

Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kocaeli’nde görev yapan doktorlarla bir yemekte buluştu. Programa İl Sağlık Müdür Vekili Op. Dr. Muhammet Coşkun Güler ve doktorlar katıldı. Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Büyükakın, “Hayati bir meslek yapıyorsunuz, Allah sizlerin eksikliğini bizlere göstermesin” dedi.

“MUTLU BİR KOCAELİ”

Doktorluğun emek gerektiren, gecesi gündüzü olmayan bir meslek olduğunu söyleyen Büyükakın “Sizin hayatınızı kolaylaştırmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bizim alanlarımızla sizin alanlarınız biraz kesişiyor. Belli hizmetlerin yapılması durumunda, sağlıklı nesillerin yetişmesi ve hastalarınızın azalması mümkün. Sağlıkla ilgili çalışmaların birlikte yapılması halinde, halk sağlığı çalışmalarının belediyelerle koordineli olması halinde bu şehrin insanlarının mutlu olması mümkündür” dedi.



Sağlık çalışanlarına şehre dair bakış açısını anlatan Büyükakın, “Doğru planlama yaparsak, şehri doğru bir şekilde planlarsak, 30 yıl içinde burası bambaşka bir yer olabilir. Artık dünyada ülkelerden ziyade şehirler yarışmaya başladı. Şehirler kendilerini tanıtmak için özel bütçeler ayırmaya başladı. Şehirleri birbiriyle kıyaslayan endeksler var, bunlardan bir tanesi mutlu şehirler endeksi. O halde nihai hedefimiz, bu şehir insanlarının yaşamaktan mutluluk duyacağı bir şehir olmalı. Kocaeli insanların yaşamaktan mutluluk duyacağı ilk üç şehir olsun istiyoruz. Biz doğru şeyler yaptığımızda bu şehir gerçekten bir marka şehir olabilir” dedi.

GÜZEL PROJELERE İMZA ATACAĞIZ



Bilecik’te valilik yaparken bağımlılık konusuyla yakından ilgilendiğini de belirten Büyükakın “Bu konu sadece doktorların, emniyetin ilgileneceği bir konu değil. Bu sorun, ailedeki huzursuzlukla başlıyor, parçalanmış ailelerde bu risk artıyor, çevresel koşullarla bu süreç ilerliyor.



Bu konunun Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan belediyelere, Sağlık İl Müdürlüğü’nden iş dünyasına kadar pek çok tarafı var. Yani eskisi gibi fonksiyonlara ayrılmış bir yönetim kafasıyla yönetemeyeceğiniz matriks bir durum söz konusu. Aslında şehirlerin sorunları ortaya çıktıkça, disiplinler arası bir yaklaşım gerektiren çalışmalar yapma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu yüzden sizinle çalışmak gerektiğine yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte hep birlikte güzel projelere imza atarız" diye konuştu.