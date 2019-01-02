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Büyükakın, 'Dost Meclisi'ne Katıldı

MÜSİAD üyeleriyle buluşan Büyükakın, kentin refah seviyesinin artması gerektiğini belirterek “istihdamın ve ihracatın büyümesi bu konuda çok önemli” dedi.

Büyükakın, 'Dost Meclisi'ne Katıldı

02 Ocak 2019 Çarşamba 09:11

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi’ni ziyaret etti. MÜSİAD Kocaeli Şubesi’nin düzenlediği “Dost Meclisi” programına katılan Büyükakın, dernek yönetim kurulu ve üyeleriyle sohbet etti. Programda konuşan Büyükakın, “Kentin refah seviyesinin yükselmesi için ihracatın ve istihdamın artması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Gerçekleşen programda konuşan Büyükakın “Son 16 yıldır ülkemizde sosyal, siyasal ve ekonomi gibi her alanda büyük gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmelerin en önemlisi ekonomidir. Bunun için de Kocaeli’nde üreten her fabrikamız bizim gözbebeğimizdir. Yeni belediyecilikte önemli şeylerden biri şehrin marka yönetimidir. Geleceğin şehircilik anlayışı koşutuyla, kendi gerçeklerimizle uyumlu, geleceği planlayan çözümler üreteceğiz” şeklinde konuştu.


YENİ PAZAR ALANLARINA İHTİYAÇ VAR

Kentin refah seviyesinin artması için ihracatında artması gerektiğini de kaydeden Büyükakın, “bunun için işadamlarının yeni pazarlar bulmasına liderlik edilmesine ihtiyaç olduğunu belirterek, “Kentin ihracat gelirini 2023 hedefleri ışığında daha da büyütmemiz gerekiyor. Ekonomik olarak bu kentin yurtdışına satışını teşvik edecek çalışmalar yapmalıyız. Bunun için de yeni ürünlerin keşfedilmesi ve yeni pazar alanlarının bulunmasına ihtiyaç var. Tüm bu konularda sizin gibi STK’larla yoğun işbirliği yürüteceğiz” dedi.


İSTİHDAM BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

“Sanayicilerimiz ve iş adamlarımız Kocaeli’ni her zaman bir önceki günden daha ileriye taşıyor” diyen Büyükakın, “Sanayicimizin, iş adamlarımızın Kocaeli’ne ve ülkemize sunduğu katkı ve oluşturduğu istihdam ortamı bizim için büyük anlam taşıyor. Bizler de iş dünyamızın dernekleri ve sanayicilerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Başkan seçildiğimiz günden itibaren de sürekli bir araya gelerek, sivil toplum kuruluşları ve derneklerimiz ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

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