Büyükakın duyurdu, 29 Ekim etkinlikleri iptal!

28 Ekim 2019 Pazartesi 10:05
Barış Pınarı Harekatı sırasında teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun şehit düştü. Suriye'nin Resulayn bölgesinde süren harekat sırasında ağır yaralanan Sarıtosun, tedavi altına alındığı Şanlıurfa Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak şehit düştü.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehidimiz için başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Milletimizin başı sağ olsun! Şehidimiz Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un mekânı cennet, ruhu şad olsun" dedi. Başkan Büyükakın daha sonra sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin iptal edildiğini açıklayarak, '' Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimiz iptal edilmiştir. Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan Darıcalı kahramanımız Tahsin SARITOSUN’u; Bayrak olup, Vatan olup, Cumhuriyet olup hep birlikte ebediyete uğurlayacağız. Milletimizin başı sağ olsun.'' ifadelerini kullandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×