Büyükakın duyurdu, 29 Ekim etkinlikleri iptal! Darıcalı uzman onbaşı Tahsin Sarıtosun'un şehit haberi Kocaeli'yi yasa boğarken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin iptal olduğunu duyurdu

28 Ekim 2019 Pazartesi 10:05