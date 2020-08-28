Büyükakın Gebze ihtiyaçları için söz verdi

Kızılay Caddesi katlı otopark, Beylikbağı İtfaiye Müfrezesi, Gebze Fatih tren istasyonları ve bağlantı yolları ile Tatlıkuyu Vadisi ikinci etap gibi önemli hizmetleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, dev ulaşım yatırımlarını da Gebze’de sürdürüyor. Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlıklarla birlikte hayata geçirilecek tüm projelerin Gebze bölgesi için çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, “Bunun yanı sıra köylerimize dönük adımlarımızı da atıyoruz. Köy köy geziyor gerek halkımızla hasbihal ediyor gerekse yeni ihtiyaçlara dönük adımlar atıyoruz. İnsanımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak için tüm gayretimizle çalışırken, bugün burada olduğu gibi gönüllerdeki yerimizi daha da güçlendiriyoruz. Kırsal kalkınma başta olmak üzere köylerimizin gelişimine dönük adımları atarken bölgemizin kıymetli insanlarıyla da istişare ediyoruz. İhtiyaçları vatandaşımızla belirliyor, önceliklere göre hizmetlerimize yön veriyoruz” ifadelerini sarf etti.

“DURMAK YOK YOLA DEVAM”

Gebze’nin Denizli, Orhanlı ve Kargalı köylerinde gördüğü ilgi ve sevgiye de teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Halkımızın bizlere olan teveccühü bana ve ekibimize güç veriyor. Cumhurbaşkanımıza ve yerelde bizlere edilen dualar enerji kaynağımız. Kırsal kalkınmada tarımdan hayvancılığa, sulamadan ulaşım kalitesinin artmasına kadar her alanda yol yürüyoruz. Bakınız Gebze-Darıca metro hattı çalışmaları devam ediyor. Daha kaliteli su için alt yapı yatırımlarımız sürüyor. Asfalt ve yama imalatları da diğer bir taraftan devam etmekte. Gebze Millet Bahçemiz yapıldığında ortaya muhteşem bir eser çıkacak. Sadece Millet Bahçesi mi elbette hayır. Daha nice ve güzel eserler Gebze’mizde halkımızla buluşacak. Köylerimizde hizmetlerin en güzelini almaya devam edecek. Durmak yok yola devam” diyerek açıklamasını tamamladı.





