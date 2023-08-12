Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Muharrem ayı içinde düzenlediği ve Türkiye’ye örnek olan Sevgide Buluşalım etkinliği 17. kez gerçekleştirildi.Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki gerçekleşen etkinliğe Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Aydınlık ve Sadık Uysal, Cem Vakfı Başkan Vekili Hasan Sezgin, siyasi partilerin temsilcileri, Alevi ve Cem Evi Derneklerinin yöneticiler ile vatandaşlar katıldı. Programda, Alevi kültürünün yanı sıra Muharrem ayı ve Kerbela acısını anlatan sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi. Programda konuşan Başkan Büyükakın, "Zor yolu; sevgi, birlik ve beraberlikle kolay kıldık. Sevgide Buluşalım etkinliğini yıllardır sizlerle yürütüyoruz. Cesaretle, iyi niyetle yola çıkıldı. Ben iyi niyetin üstesinden gelemeyecek hiçbir şey olmadığına inananlardanım. Sabır ve azimle çalışıldığında aşılamayacak hiçbir sorun yoktur. Yenikent’te Cem Evi inşasına başladık. Gebze’ye yakışan bir Cem Evi de yapacağız. Bu konuda herkes hizmet verebilir. Türkiye’de bu anlamda çığır açtık” şeklinde konuştu. Başkan Büyükakın, konuşmasını Sevgide Buluşalım Etkinliğine destek veren tüm Alevi ve Cem Evi Derneklerine teşekkür ederek tamamladı.

Vali Yavuz da Cem Evlerinin sorunlarını çözmek için samimiyetle çalıştıklarını ifade etti. Daha sonra sevilen sanatçılar Sercan Direk, Nilüfer Sarıtaş, Volkan Yılmazer, Müslüm ve Mustafa Eke en güzel deyişleri seslendirdi. Deyişlere eşlik eden vatandaşlar birlik ve beraberlik tablosu oluşturdu. Etkinliğin sonunda aşure duası yapıldı ve aşure ikramında bulunuldu.